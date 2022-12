Eredményre vezettek a tárgyalások, így két nagy forgalmú posta újranyithat január 2-tól – jelentette be Facebook-oldalán Papp László.

Szerda délutáni posztjában a debreceni polgármester azt írta,

a Magyar Postával abban állapodtak meg, hogy a Jánosi utcai, illetve a Galamb utcai hivatalok újra kinyithatnak. Ezzel egyidejűleg az Ifjúság utcai posta működése átmenetileg szünetel, tekintettel arra, hogy a mintegy 200 méterre lévő Füredi úti bevásárlóközpontban is igénybe vehető a szolgáltatás.

Az önkormányzat szerepet vállal a többletköltségek finanszírozásában: nettó 65 millió forinttal járulnak hozzá a két posta nyitva tartásához 2023-ban – közölte Papp László.

Mint ismert, a városvezető még november elején jelentette be, hogy soron kívüli egyeztetést kezdeményez a Magyar Posta vezetőivel azután, hogy a cég az energiafelhasználás érdemi csökkentése érdekében úgy döntött, szünetelteti egyes debreceni posták működését.

A Jánosi és a Galamb utcán található postahivatalok újranyitásáról pár nappal később meg is indultak a tárgyalások.

Újranyitási hullám

Ahogy arról a Haon is beszámolt, a Magyar Posta Zrt. szerdán közölte, új vezetése az elmúlt másfél hónapban intenzív és konstruktív tárgyalásokat folytatott az önkormányzatokkal a bezárt postahelyekről, ennek köszönhetően több posta újranyit januárban, az egyeztetések pedig folytatódnak. Tájékoztatásuk szerint a megbeszéléseken a települések polgármestereivel részletes megállapodás született arról, hogy a Magyar Postát is érintő radikális energiaköltség-növekedést – a vállalat belső, valamint más területeit is érintő hatékonyságnövelésén túl – hogyan és milyen módon tudják közösen kezelni az egyes szünetelő posták vonatkozásában.