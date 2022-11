Magyari Gabriella, a jelenlegi vezető köszöntötte az egybegyűlteket, majd egy zenés fotó-összeállítással idézte fel az elmúlt negyedszázad pillanatait. Az emlékek hol mosolyt, hol könnyeket csalt a vendégek szemébe, hiszen a régi képeken sok olyan ismerőst láthattak, akik már nincsenek az élők sorában. Ezt követően az intézmény dolgozói léptek színpadra egy kis vidám jelenettel, majd néhányan a gondozottak közül adták elő mindazt, amivel készültek. Tóth Gyula egy szavalattal és egy tréfás kis történettel készült, majd Molnár Emma és Szabó Imre szóltak a közönséghez. Emma, aki régóta tagja a gondozási központnak, elmondta, hogy nagyon szeret odajárni, mert jó a társaság. Végül Nagy Jánosné szavalattal, az egyik dolgozó, Kovács Imréné dalokkal szórakoztatta a népes közönséget. A műsorok után közös ebéd, majd egy ízletes torta pecsételte meg az ünneplést. Addigra a zenészek is megérkeztek, akik remek hangulatot varázsoltak, többen is táncra perdültek. A nappali ellátást biztosító intézmény nagyon fontos szerepet tölt be a falu életében, hiszen az idősekről gondoskodnak, illetve társasági, szórakozási lehetőséget biztosítanak nekik összejöveteleikkel, havi programjaikkal.

B. Kiss Andrea