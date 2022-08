– Elviszik a postánkat? Beteszik a boltba, és ott lesz a postához méltatlan helyen, egy asztalnál? Hogy lehet majd ott pénzt befizetni, csomagot feladni, kiváltani? Ha ez a kormány annyira pártolja a vidéket, akkor miért viszi el a postát? – csak néhány kérdés amely a kistelepüléseken élőktől hozzánk is eljutott annak a hírére, hogy a Magyar Posta ismét átszervezi a vidéki szolgáltatórendszerét. A Magyar Posta Kommunikációs Osztályához fordultunk, hogy a falvak postaszolgáltatásában milyen módosulás várható a júniusban bejelentett Postapartner Program révén. A válaszadó leszögezi: a Magyar Posta mindent megtesz azért, hogy a kistelepüléseken az alacsony postai forgalom ellenére hosszútávon megmaradjanak a posták helyben.

A társaság júniusban jelentette be, hogy több településen postapartner működteti tovább a helyi postát. Mégpedig olyan partner, aki a meglévő – jellemzően kiskereskedelmi – tevékenysége mellett vállalja a postai közreműködés nyújtását. Hangsúlyozza, hogy a kézbesítést továbbra is a Magyar Posta munkatársai végzik.

Hajdú-Bihar 82 önálló településén jelenleg 75-ben van posta, ezek száma összesen 107. Ebből 93 postai üzemeltetésű, 14 pedig postapartnerként működik. A Magyar Falu Program üzletfejlesztési pályázatán 13 partner pályázott arra, hogy az üzleti tevékenysége mellett a postai felvételi szolgáltatást is ellátja. Hat helyen már meg is nyitott az új partneri posta, mégpedig Álmosdon, Körösszakálban, Furtán, Körösszegapátiban, Zsákán és Bihartordán. Várhatóan év végéig Kokadon, Esztárban, Bihardancsházán, Kismarján, Újlétán, Nagykerekiben és Nyírmártonfalván veszi át postapartner a postai feladatok ellátását. A Magyar Posta minden egyes esetben megvizsgálta, hogy a pályázó, valamint az általa működtetett ingatlan alkalmas-e a postai felvételi szolgáltatás ellátására, például megfelelő méretű-e az alapterület, vagy a működéshez szükséges technikai feltételek megteremthetők-e. Emellett a pályázónak vállalnia kellett, hogy szakképzett dolgozót alkalmaz ebben a feladatkörben.

A Magyar Posta vezetése úgy gondolja, hogy a partnerséggel mindenki jól jár: a lakosság egy helyen, egy időben egyszerre többféle szolgáltatást is igénybe tud venni, azaz elintézi a postai ügyeit és mellette bevásárol.

Mivel a boltok jellemzően tovább tartanak nyitva a postáknál, a postai szolgáltatásokat hosszabb nyitvatartási időben, sőt akár szombaton is elérhetik az ügyfelek, és ez szintén előnyt jelent. A településen ezután is könnyen megtalálható lesz a posta, hiszen a megszokott arculati elemek, például a homlokzaton a postapajzs, az üzleten belül pedig külön postai pult várja az ügyfeleket. A partner sok esetben a postai dolgozót is átveszi és foglalkoztatja tovább, így rutinos szakember szolgálja ki az ügyfeleket. A postapartnernél a leggyakrabban igénybe vett postai szolgáltatások elérhetők, így a csekkbefizetés, a belföldi postautalvány felvétele, kifizetése, POS terminál használatával készpénzfelvétel, valamint a levél- és csomagfeladás.

Tapasztalataik szerint számos településen a hasonló postapartneri rendszer bevált.

A visszajelzésekből arra következtetnek, hogy az emberek elfogadják a változást, és szeretik azt a kényelmet, amit az új partner biztosít és fontos számukra, hogy a posta ugyanúgy elérhető, mint korábban. A korábban postaként szolgáló és most felszabaduló ingatlanokból a nem postai tulajdonúakat visszaadják hasznosításra a tulajdonosának. Jellemzően önkormányzatnak, a saját tulajdonú ingatlanait pedig értékesítik majd a Magyar Posta.

A lényeg: megmaradt a posta

Bihartordán augusztus 15-től működik a falu Sáphoz közelebbi végén lévő vegyesboltban a postahivatal. Az épület inkább hasonlít a postáéra, mint egy boltra. Széles, „postazöld” csík a homlokzaton, a posta címere kint függ, látszik, nemrégiben kapta ezt a küllemet. Az igazsághoz tartozik, hogy először a „belfaluban” kerestük a postát. Ott igazítottak útba, hogy merre és meddig kell menni, hogy megtaláljuk. Persze megjegyezték, hogy milyen dolog már az, hogy nem itt van, meg hogy egy asztalt kapott a hivatal, míg korábban az egy egész épületben volt. – Voltak már kint, az új postán? – kérdezzük. Ingatták a fejüket, hümmögtek is hozzá, aztán azzal váltunk el, hogy a napokban csak muszáj lesz menniük, mert a lottót meg kell venni.

– Jeneiné Erdei Anikó vagyok, a bolttulajdonos – nyújtja jobbját a „postazöld” csíkos épületben egy asszony, aki sebtiben elmondja, hogy ő közel két évtizede működteti a boltot, Bakonszegről jár át, és kereskedelmi egysége kínálatát a postai szolgáltatásokkal való bővítését leginkább üzleti érdekből lépte meg. Annak idején pályázott a dohányboltra, azt más nyerte, újabb ötlete nem volt, hogy mivel lehetne bővíteni a boltja forgalmát, ezért pályázta meg a Magyar Falu Programban a posta működtetését. – Ha valaki végigmegy a bolton a postapulthoz, eszébe jut, hogy valami hiányzik otthon, és itt a bevásárlást is el tudja intézni – folytatja a tulajdonos. – Sokan mondják, hogy én robbantottam szét a faluközpont nagy hármasát, az orvosi rendelő, a gyógyszertár és a posta egységét, mert most a postára ki kell jönni ide. Jöjjenek ki, eddig mi jártunk oda be, és ne maradjon már le a falunak ez a része se, itt is legyen valami! Cakhogy a kritikusok azt nem veszik figyelembe, hogy a posta a faluban megszüntette volna a hivatalát, mert minden drágul. A posta vezetői külföldi példát alapul véve döntöttek, hogy ha van olyan bolt, amelyik helyet ad a postának, akkor ott támogatják annak kialakítását.

Mégis csak jobb, mint a mozgóposta, amelyik két órát van egy faluban, és ha esik, ha fúj, csak akkor lehet oda menni. Itt meg? Amíg nyitva a bolt, addig jöhetnek.

Az embereknek a posta megmaradását kellene nézni, nem azt, hogy az hol van a faluban. Egységes postapultok vannak, azokat meg kellett ide vásárolni. A posta mindent adott, ami a falu postahivatalában volt. Nekem csak a helyet kellett biztosítani. A postás az én alkalmazottam, de elvégeztem a postás iskolát én is, mert ha a kollégám elmegy szabadságra, én helyettesítem. És hadd tudjam, mi az ő feladata, mert csak így kérhetek tőle bármit is – sorolta.

Amíg a tulajdonossal beszélgettünk, a postás egy küldeményt vett át kollégájától a bolt belső részén kialakított postapultnál. – Nagyrábéról járok át dolgozni, korábban ott voltam postás. Hallottam ezt a lehetőséget, és a postaközpontban is megerősítették, hogy érdemes elgondolkodnom rajta. Augusztus 15-től működünk így, tehát másfél hetes ez a posta. Napról napra több csekket hoznak befizetni, sokan várják a lottót. Ez a postapult ugyanazt a szolgáltatást és biztonsági rendszert tudja, mint a korábbi postahivatal. Ami régen egy épületben volt, most ezen a kicsi helyen is elfér – válaszolja kérdésünkre a bihartordaiak postása, Horváth Mónika.

