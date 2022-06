„Jókedvű voltam, sok mindent elfelejtettem…” – idézett Karinthy Frigyes Találkozás egy fiatalemberrel című novellájából György László, felhívva a diplomát átvevő, friss végzettek figyelmét arra, hogy ne feledkezzenek meg álmaikról, vágyaikról, elhatározásaikról, amelyek most élnek bennük, és legyen mit mondaniuk 10-20 év múlva önmagukhoz. – Nekünk nagyon fontos az, hogy a magyar kultúrát ápoljuk. Ennek része a komoly zenei hagyaték, ahogy a jazz- és a könnyűzenei hagyaték is. Itt a mai nap során komolyzenészek végeztek, de lehetséges, hogy hamarosan könnyűzenét is fognak tanítani a Debreceni Egyetemen. Arra törekszünk, hogy minden magyarnak, aki meg akarja valósítani önmagát, és szeretné magában fenntartani a felfedező belső énjét, segítsünk.

György László

Forrás: Kiss Annamarie

A vidéki egyetemek a vidéki kultúra, gazdaság megtartó erejét jelentik, olyan tudásközpontokká kell váljanak, amelyek a teljes térséget ellátják megfelelő, felkészült emberekkel. Ezért fontos számunkra, hogy a Debreceni Egyetem is virágozzon, és a vidéki egyetemek is részt vegyenek a térségük felvirágoztatásában – hangsúlyozta az államtitkár.