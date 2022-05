Fotók: Vass Attila

A napsugarak megannyi relikvián tükröződnek vissza, s az érdeklődők délután 2 óráig többek között ékszereket, ajándéktárgyakat, porcelánokat szerezhetnek be, ugyanakkor megannyi könyv és antik fotó közül is válogathatnak. A kitelepült árusok sok szenes vasalót, gyönyörű játékot, valamint bélyegeket, festményeket és fegyvereket is kínálnak a portékáik között.

Érdekesség, hogy legközelebb nem két hét múlva lesz régiségvásár a Nagyerdőben, hanem már a május 15-i vasárnapon, szintén a stadion mellett.

VA