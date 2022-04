„Hagyomány az Én szememmel” és „Alkotástól a kiállítási tárgyig” címmel két kiállítás is várta a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékének oktatóit, hallgatóit kedden a hagyományos Néprajzi szakhét nyitónapján.

A hagyományteremtő szándékkal megrendezett „Hagyomány az én szememmel” fotópályázatra a szervezők középiskolások alkotásait várták. A diákok három témakörben – Hagyomány az én 21. századomban, Vallás a mindennapokban, Épített tárgyi örökségünk – küldhették el a fényképeket.

Forrás: unideb.hu

Az „Alkotásról a kiállítási tárgyig” című tárlaton kiállított munkák a Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszéke, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület közös munkájának köszönhetően jöhettek létre, utóbbi teremtett lehetőséget arra, hogy a BTK néprajz szakos hallgatói a gyakorlatban is kipróbálják a kézművességet. – A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában kiállított kézműves munkák a Néprajzi szakhét mottóját is adják egyben, hiszen a rendezvénnyel évek óta változatlan célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a jövő etnográfusai számára a kutatási ismeretek bemutatásán túl a gyakorlati néprajzos munka megismerésére is – mondta el a hirek.unideb.hu portálnak Keményfi Róbert.

A BTK dékánja az egész hetes rendezvénysorozat megnyitójában kiemelte: bízik benne, hogy a jövőben is sikerült megteremti annak lehetőségét, hogy az egyesület folytatni tudja a kézműves technikák oktatását a Néprajzi Tanszéken.

A néprajztudomány már a 19. század vége óta foglalkozik a tárgyi kultúrával, annak változásaival és jelentőségével, az 1950-es évektől kezdve azonban a magyar etnográfia már a munkaeszközök és a használati tárgyak kutatására, feldolgozására is nagy hangsúlyt fordít. – Egy-egy tárgy, a társadalom és annak kultúrája sajátos viszonyt alkotva áll kapcsolatban egymással, hiszen a tárgyalkotásnak napjainkban is fontos szerepe van, és bár a most kiállított kézműves munkák nem múzeumi kiállításra készültek, az alkotások sorsa a jövő néprajzos nemzedékének kezében van – fogalmazott az „Alkotásról a kiállítási tárgyik” című tárlat megnyitójában Pozsony Ferenc, a Néprajzi Tanszék professzora.

A programsorozat április 27-én, csütörtökön 14 órakor a DE Hatvani István Szakkollégium Néprajzi Szakcsoportjának műhelykonferenciájával folytatódik a Főépület 434-es termében. A szakhét április 28-án, csütörtökön 10 órakor „Viselet és népmese” konferenciával zárul az MTA DAB Székházban, a Thomas Mann u. 49. szám alatt.