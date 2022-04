Sikerrel zárta a község a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) kiírására benyújtott pályázatát: csaknem 130 millió forintot nyert el a település önkormányzata. A támogatási forrásból két, eltérő funkciójú épületet fejlesztenek.

Az egyik a Kállai úton található, ez a Földes Községi Napközi Óvoda, a másik pedig a polgármesteri hivatal.

Az épületek külső falait, lábazatát, valamint padlásterét hőszigetelik, és kicserélik a nyílászárókat. Emellett a projekt részét képezi az is, hogy kicserélik a már elavult fűtési rendszereket. Hőtermelő kazánok helyett időjárás-követő, kondenzációs gázkazánt építenek be, radiátorokra szerelhető termoszelepekkel, heti programozású szobatermosztáttal. Mind a két épületben szükség van továbbá a világítás korszerűsítésére. A jelenlegi hagyományos izzó és kompakt fénycsöves világítás helyett LED-es világítási rendszert építenek ki, és jelenlét-érzékelőket szerelnek fel. A fejlesztés során mind a két épületre napelemes rendszert telepítenek.

Ügyelnek a stílusra is

A földesi polgármesteri hivatal építését 1924-ben kezdték meg és három év alatt fejezték be. A ’70-es években korszerűsítették az épületet, ekkor egyebek mellett a villamos hálózatot fejlesztették. A település képviselő-testülete fontosnak tartotta, hogy a neobarokk stílusú épület maga is megújulhasson, ezért már többször nyújtott be pályázatot az önkormányzat annak korszerűsítésére.

Jeneiné dr. Egri Izabella, Földes polgármestere lapunk megkeresésére elmondta, hogy korábban a Magyar falu programban benyújtott sikeres pályázat révén már a nyílászárók egy részét kicserélték.

Mint mondta, az épület helyi védettség alatt áll, ezért csak fából készült nyílászárókat szerelhettek fel. A községháza épületét egyébként már egy ideje geotermális energiával fűtik, éppen ezért is tartották fontosnak a komplex energetikai korszerűsítés elvégzését. – A pályázat egyik kiemelt célja, hogy a beruházásban érintett épületek fenntartási költsége csökkenjen. A fejlesztéssel ezt elérhetjük, és tulajdonképpen ez is a célkitűzésünk, hiszen a szép külső mellett az energiahatékonyság is nagyon fontos szempont számunkra – mondta el a polgármester.

Korábban a hivatal belső tereiben több korszerűsítést végeztek, egyebek mellett az irodákat és a nagytermet is rendbe hozták, de az elképzelések szerint a jövőben tovább folytatnák ezt a munkát.

Ehhez az önkormányzat pályázatot is nyújt majd be. A falu első háza 2027-ben ünnepli majd 100 éves centenáriumát, a tervek szerint ekkorra teljesen befejezik az épület felújítását.

Nem zavarja a nevelést

A Kállai utcai óvodában jelenleg két csoport tölti a mindennapokat. Az épület melegítőkonyháját már korábban pályázati forrásból felújította az önkormányzat. A rezsiköltségeket ebben az épületben is igyekszik a település vezetése a minimálisra csökkenteni, ennek érdekében itt is geotermális fűtési rendszert alakítottak ki korábban elnyert TOP-forrásból. Az óvoda felújításáról az intézmény vezetőjével is egyeztetnek majd, és úgy próbálják ütemezni a munkálatokat, hogy az ne zavarja az óvodai nevelést. A tervek szerint az átalakítás idén ősszel kezdődhet el, és az elképzelések szerint 2023-ban befejezik.

Borítókép: Az elnyert támogató forrásból a polgármesteri hivatal épületét is felújítják