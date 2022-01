Harminc alacsonybelépésű szóló és négy csuklós Mercedes autóbuszt vett át a város hétfő délután a Főnix Aréna parkolójában. A szalagvágással egybekötött sajtótájékoztatón Papp László elmondta, az újév első napján átadott buszpark mindössze a fejlesztés első szakasza. A 2021 februárjában kiírt közbeszerzési eljárás nyertese, az Inter Tan-Ker 2024 őszéig összesen 119 járművet fog átadni Debrecennek.

Forrás: Kiss Annamarie



Busszal a Zöld Debrecen felé



– A város számára a közösségi közlekedés egy stratégiai terület, mivel Debrecenben dinamikus fejlődése és a folyamatos forgalomnövekedés maga után vonja a közlekedési nehézségeket. Az új autóbuszok sokkal magasabb környezetvédelmi kritériumoknak felelnek meg, mint a korábbi járművek. Az EURO 6E motorral felszerelt autóbuszok 17 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, és a levegőminőség javulásához is hozzájárulnak – mondta a polgármester. Papp László előre vetítette, a város környezetvédelmi stratégiájában szerepel 12 teljesen elektromos autóbusz beszerzése, valamint a 3-as villamosvonal fejlesztése is napirenden van.

Forrás: Kiss Annamarie

Tóth Szabolcs, a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. vezérigazgatója a buszpark megújulását a közlekedési vállalat harmadik legnagyobb mérföldkövének nevezte a 2009-ben beszerzett 140 vadonatúj Volvo autóbusz és a 2-es villamos 2014-es átadása mellett.

Debreceni úton debreceni buszok

– A tizenhárom éve forgalomba állt flottával Debrecen az országban elsőként teljesen új járműhálózatot kapott. Mára azonban eljárt felettük az idő. Akkor az volt a cél, hogy magyar autóbuszokat állítsunk szolgálatba. Mára viszont elértük, hogy a debreceni utakat teljes mértékben debreceni gyártású autóbuszok járják – emelte ki Kósa Lajos. A térség országgyűlési képviselője hozzátette, a modern megjelenésű járműveket fűtött fogantyúval is felszerelték.

Forrás: Kiss Annamarie

– Örömömre szolgál, hogy a város közlekedési és környezetvédelmi céljaival együttműködve közel 700 fő debreceni kollégának tudunk munkát biztosítani – Kossa György, az Inter Tan-Ker Zrt. elnök-vezérigazgatója. A kivitelező cég vezetője kiemelte, az új járművek nemcsak a környezeti terhelést csillapítják, hanem az üzemanyagfogyasztás csökkentésével a gazdasági előnyük is megmutatkozik. Hozzátette: a járművek mindegyike teljesen be van kamerázva, ami mind az utasbiztonságot, mind a közlekedésbiztonságot segíteni fogja. A telepített utasszámláló-rendszer pedig a közlekedési vállalat számára biztosít egy dinamikus tájékozódási lehetőséget, amihez a járatok menetrendjét igazíthatják. A cég az autóbuszok cseréje mellett a járművek műszaki karbantartásáért, javításáért és takarításáért is felel.