A folyamatosan emelkedő építőanyagárak, továbbá a nyáron tapasztalható átmeneti építő- és faanyagkészlet-hiány hatással vannak a kivitelezési munkálatokra – erről tájékoztatta lapunkat Magyar Sándor polgármester.

– Ettől függetlenül a várakozásunk szerint még a mostani év végére elkészülhet az orvosi rendelő tetőszerkezete – jegyezte meg a település első embere. A mintegy 60 millió forintos beruházás kivitelezését a tervek szerint jövő tavasszal fejezik be. Ez nagy változást jelent majd a lakosság életében, hiszen a korábbihoz képest egy sokkal korszerűbb épületben történik majd a betegellátás.

Magyar Sándor polgármester (balról) és Tiba István országgyűlési képviselő az épülő orvosi rendelőnél

Forrás: Tiba István Facebook-oldala

Újabb, modernebb lesz

A polgármester kifejtette, hogy korábban, mintegy 20–25 éve egy melléképületet alakítottak át, az szolgált orvosi rendelőként. Az épületnek a víz elleni szigetelése, valamint a födémszerkezete is rossz állapotú volt már, éppen ez az oka annak, hogy sikeres pályázás után nem felújítanak, hanem egy teljesen új rendelőt építenek meg.

– Az új orvosi rendelő az európai uniós elvárásoknak megfelelően már elkülöníti a beteg és az egészséges pácienseket, így tehát külön fogadóteremben lesz a házi felnőtt- és a gyermekorvos, valamint a védőnői szolgálat is. Az épületre napelemet szerelünk fel, és bízunk abban, hogy a megtermelt napenergia a teljes szükségletet fedezi majd – részletezte Magyar Sándor, hozzátéve: egyelőre a szolgáltatások változásáról egyeztetés folyik. – A terveink között szerepelt a háziorvosi ellátás bővítése, az elképzelések szerint a jelenleg általános heti kétszeri rendelési időt heti háromszori alkalomra emelnénk. Ez az elképzelés viszont most még csak a tervek listáján szerepel. Mindaddig, amíg nem készül el a rendelő, nem tudunk az érintettekkel egyeztetni a részletekről – mondta el.

A polgármester beszélt arról is, hogy Magyar Falu Programban elnyert pályázati forrásból új eszközöket és bútorokat is vásároltak már, melyek majd az új orvosi rendelőben szolgálhatják a beteg­ellátást.

A fiatalok maradásáért is

Ugyanakkor nem csak az orvosi rendelővel kapcsolatban történtek fejlesztések ebben az évben Folyáson. Ugyancsak a Magyar Falu Programban elnyert támogatás révén játszóteret alakítottak ki, valamint a már meglévő téren játékokat újítottak fel, és újakat is szereztek be, továbbá az ütéscsillapító elemeket frissítették. A fiataloknak kedvezve kispályás labdarúgópályát is telepítettek. Ezentúl mintegy hatszáz méter hosszúságú, korábban már zúzottkővel megerősített útszakaszon aszfaltoztak. Magyar Sándor megjegyezte: az útépítések nagyban szolgálják a fiatalok helyben maradását is, éppen ezért erre a jövőben is nagy hangsúlyt fektetnének. A településen továbbá Leader pályázati forrásból emlékparkot alakítottak ki. Ebben a projektben két épületet, valamint egy 1830–1840 között épült téglaboltozatú régi borospincét újítottak fel.

BBI