Ünnepélyes keretek között adta át hétfőn délután a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara (HBKIK) a 2021-es jelölteknek járó mesterlevelet Debrecenben, a kamara Vörösmarty utcai székházában.

Az átadót Varga Klári Jászai Mari-díjas színművésznő és Mészáros Ibolya, a Csokonai Színház színművészének könnyed, megható zenés műsora foglalta csokorba, melyet Dargó Gergely kísért zongorán.

Céheket idéző megbecsülés

Az eseményen Miklóssy Ferenc, a HBKIK elnöke a mesterré avatás több évszázados múltját idézte. Mint mondta, a régi idők mesterei a céhek elismert szakemberei, a társadalom megbecsült polgárai voltak, akik még a templomokban is előkelő helyet foglalhattak el.

– Egy mai mesterrel szemben háromszoros követelmény van: a szakmáját magas szinten végezve tudását folyamatosan fejlessze, az őt követőket szenvedéllyel tudja oktatni, valamint etikus magatartást mutasson a szakmával és a megrendelővel szemben is. Hiszem, hogy aki elvégzi a mesterképzést, erre önmagában is késztetést érez. Olyan időszakban élünk, amikor soha nem látott ütemben fejlődik a technológia, egymást érik a digitális kihívások, lépést kell tartani a nap mint nap megújuló szakmai változásokkal. Emellett a hozzáértésre, a kézműves ügyességre, a szakma átlátására is szükség van. A mesterek ezt ötvözve, folyamatosan fejlődve gyarapítják és adják tovább tudásukat az elkövetkező nemzedéknek – mondta.

Miklóssy Ferenc hozzátette, a kamara legnagyobb vágya, hogy a mesterlevelet átvevők a lehető legnagyobb arányban a nemzeti ipart és Magyarországot gazdagítsák.

A mester a világgal változik

Pajna Zoltán, köszöntőbeszédében a múlt ezermestereit hasonlította össze a mai szakemberekkel. A megyei közgyűlés elnöke úgy véli, nem az a fontos, hogy mindenben jók akarjunk lenni, hanem azon az általunk választott pályán, a legjobb tudásunk szerint, szívünket beleadva fejlődjünk.