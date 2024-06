Ügyeleti hírek 1 órája

A vihar okozta a legtöbb problémát; tyúkot is menteni kellett Nyíradonyban

Vasárnap is számos esetben intézkedniük kellett a vármegyei tűzoltóknak. Parkoló autókra is borultak fák, csapadékvizet kellett szivattyúzni házak pincéjéből, de még tyúkot is mentettek Nyíradonyban.

Haon.hu Haon.hu

Tyúkot mentettek a Nyíradony hivatásos tűzoltói vasárnap este Forrás: Illusztráció / MW-archív

Egy nagy fába belecsapott a villám és a kerítésre dőlt Debrecenben, a Domokoskert utcában – tudatta portálunkkal a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írják, a városban még a 4-es számú főút mellett, a Keresszegi utcában és a Kürtös utcában volt a debreceni hivatásos tűzoltókra szükség, ahol fát és faágat kellett eltávolítaniuk. Ezután még riasztották a tűzoltókat más helyszínekre is, ahol szintén lehasadt faág okozott gondot vasárnap hajnalban. A Nyulas utcában és a Egyetem sugárúton parkoló autókat borult fát távolítottak el a tűzoltók. Személyi sérülés nem történt. Hajdúszoboszlón, az Árpád utcában egy nyolc méteres fa hasadt ketté és épületre dőlt. A fát a város hivatásos tűzoltói vágták ki láncfűrésszel. A tiszavasvári önkormányzati tűzoltóknak is volt viharkár felszámolási feladatuk vasárnap. Tiszavasvári közelében egy nagyméretű fa az úttestre dőlt, azt kellett eltávolítaniuk. Vízeltávolítás miatt a hajdúnánási hivatásos tűzoltókat riasztották vasárnap. Hajdúnánáson, a Hunyadi utcában nagy mennyiségű csapadékvíz gyűlt össze, ott kéziszerszámokkal kitisztították a tűzoltók az esővíz elvezetőt. Hajdúdorog külterületén egy faágat távolított az útról a hajdúnánási egység, mert az akadályozta a közlekedést. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók vizet szivattyúztak ki egy üzletből a Kiskastély utcában, majd fát vágtak a Keleti-főcsatorna mellett, mert egy kidőlt fa eltorlaszolta az utat. Egy tizenöt méteres fűzfa pedig kerítésre és villanyoszlop vezetékére borult, Balmazújvároson, ezért a fát kivágták a tűzoltók motoros láncfűrésszel. Mikepércsen, a Gyümölcsöskert utcában egy körbála égett vasárnap. A tüzet a debreceni hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugárral. Tyúkot mentettek a nyíradonyi hivatásos tűzoltók vasárnap Nyíradonyban, a Debreceni utcában. Az állat egy hat méter mély kútba esett, onnan emelték ki létra segítségével – olvasható a közleményben.

