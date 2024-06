Két autó ütközött össze Bocskaikert külterületén csütörtök reggel. Az egyik autó a tetejére borult. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A balesetben többen megsérültek, a hivatásos egységek kiérkezése előtt az elsődleges segítségnyújtásban egy arra utazó szabadnapos tűzoltói is segédkezett – számolt be róla ügyeleti összefoglalójában a katasztrófavédelem.

Egy szabadnapos tűzoltó is segített a mentésben

Forrás: Napló-archív

Bajba jutott állatokat mentettek a tűzoltók

Kutya esett egy aknába és nem tudott kimászni, ezért a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat riasztották Hajdúszovátra, a Damjanich utcába. A tűzoltók kézi erővel kimentették az állatot az aknából.

Beleesett egy kútba egy macska Hajdúböszörményben, a Nagy-Bocskai dűlőben. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vödör és egy kötél segítségével húzták ki a macskát a kútból.

Kommunális hulladék égett Hajdúhadházon, a Nefelejcs utcában. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Faágak miatt is érkeztek riasztások

Több faág is lehasadt és a forgalmat veszélyeztette a debreceni Dienes János utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Egy nagy faág leszakadt, a fél úttestet elfoglalta tegnap Nyírlugos közelében. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók vonultak. Létavértes külterületén egy fa az úttestre borult. A létavértesi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel vágták ki a fát. Egy húszméteres fa több ága is lehasadt Debrecenben, a Széchenyi utcában, ezért riasztották a város tűzoltóit. Az egység motoros láncfűrésszel vágta le az ágat. Este egy autóra borult egy háromméteres faág a debreceni Tarján utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók távolították el az ágat.