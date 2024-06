Tűz ütött ki Nádudvaron, egy családi ház udvarán három nagy műanyag kuka és annak tartalma égett szerda este a Hajdú utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat – közölte portálunkkal a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tűz ütött ki Nádudvaron, a hajdúnánási hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Faágakat és fákat is eltávolítottak a cívisváros tűzoltói szerdán Debrecenben a Kastély utcában, a Károlyi Mihály utcában, a Faraktár utcában és a Déli soron is. Az egységek motoros láncfűrésszel avatkoztak be. A Péterfia utcában egy molinó lógott az úttest felett, ami a közlekedést akadályozta, azt is eltávolították a tűzoltók. Berettyóújfaluban pedig egy fa épületre dőlt, ezért a város hivatásos tűzoltói kivágták azt.

Egy kisbusz szalagkorlátnak ütközött az M35-ös autópályán Debrecen közelében. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, kiérkezésükre egy személyautó a kisbusznak csapódott, annak vezetője beszorult a roncsba. A tűzoltók a személyautó vezetőjét kimentették a járműből, feszítő-vágó segítségével. A mentőszolgálat mind a két sofőrt kórházba szállította – olvasható a katasztrófavédelemközleményében.