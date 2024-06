Fontos a megelőzés, ennek szellemében indult el a A D.A.D.A. programsorozat, melynek keretében a Debreceni Rendőrkapitányság egyenruhásai tartottak előadásokat a cívisváros általános iskoláiban – közölte oldalán a police.hu. Közleményükben rámutattak, a D.A.D.A. egy készség- és képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő program, melynek elsődleges célja a drogprevenció.

A debreceni rendőrök általános iskolákban tartottak előadásokat, többek között drogprevenciós céllal

Forrás: police.hu

Minden veszélyre igyekeznek felkészíteni a gyerekeket

Ahogy az a rendőrség oldalán is olvasható, a program célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolást. Az is fontos sarokköve, hogy ki tudják számítani döntéseik és cselekedeteik következményét, eredményét, képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak és kínálásnak is, konfliktusaikat úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat.

Az eredeti betűszó összetevőit – Dohányzás, Alkohol, Drog, AIDS – jelentősen bővítve a program részévé vált többek között az internet és a média veszélyeire felkészítés, valamint a kommunikáció és a konfliktuskezelés is.

A debreceni rendőrök által tartott foglalkozásokon több mint 100 diák vett részt. A gyerekek az előadások alkalmával megismerkedhettek az egyenruhások szolgálati felszereléseivel és apró ajándékokat is kaptak tőlük.