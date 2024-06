Sokat látott kollégától búcsúztak ma a Biharkeresztesi Mentőállomás dolgozói, nyugdíjba vonul bajtársuk, Hegedűs László Barna – hívta fel rá a figyelmet Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Mint írják, László 2000. október 16-án csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez, mint mentőgépkocsivezető, azóta számtalan rászorulónak segített és százak köszönhetik neki életüket.

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

A kezdetektől jelen volt

Alapító tagja volt a Biharkeresztesi Mentőállomásnak, ahol a kezdetekben garázsmesterként is részt vett a mentőállomás mindennapi életében. A jókedélyű életmentő mindig mosolyt tudott csalni a bajtársak arcára, kiemelkedő szakmai teljesítménye pedig példát mutatott a fiataloknak. Gyermekei is az Országos Mentőszolgálatnál teljesítenek szolgálatot, László fia mentőápoló, Vanda lánya pedig oxyológus szakorvosként erősíti a bajtársi közösséget. Lászlót utolsó szolgálata után ünnepélyes keretek közt búcsúztatták bajtársai, ahol átvehette a 250 ezer kilométer balesetmentességért járó oklevelet is – olvasható a bejegyzésben.