Tűz keletkezett egy családi házban hétfő reggel Létavértesen, a Berkes téren. A létavértesi önkormányzati és a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az épületet három vízsugárral oltották. A ház két szobája és a tetőszerkezet fele égett. A tűzoltók oltás közben egy gázpalackot is kivittek, azt visszahűtötték, és egy macskát is találtak a füstben, az állatot is kimentették. A ház lakója nem sérült meg. Ideiglenesen az önkormányzat elszállásolta őt, mert a ház lakhatatlanná vált – olvasható a katasztrófavédelem összfoglalójában.