Nem mertek elaludni, mert féltek, hogy az ő házukat is felgyújtják, ezért hajnali négyig virrasztottak és figyeltek. Erről beszélt a Tényeknek egy debreceni férfi, akinek a környékén két ház is gyanús körülmények között égett le - számolt be róla a tenyek.hu.

Ahogy arról korábban már mi is beszámoltunk, a házakat egy betörőbanda gyújtotta fel, így akarták eltüntetni a nyomokat. A rendőrök végül elfogták őket, a bíróság pedig már le is tartóztatta a gyújtogatókat.