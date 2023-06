Napsütéssel és kellemes idővel köszöntött be a csütörtök Debrecenbe és Hajdú-Biharba egyaránt, és a folytatásban is hasonlóra kell számítani. A hőmérséklet 14 és 26 fok között alakul majd, csapadékra nem kell számítani a Köpönyeg előrejelzése szerint. A szél mérsékelt lesz, ugyanakkor a UV-sugárzás továbbra is nagyon erős, ajánlott védeni a bőrt.

Az országos előrejelzés alapján ország északi felén sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Délen ugyanakkor erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és délután záporok, zivatarok alakulnak ki. Mérsékelt marad az ÉK-i szél. 25-30 fok várható a nyár első napján.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Nyárias, kellemes hőmérsékletű időre számíthatunk. A frontra érzékenyek kissé fellélegezhetnek, jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A szórványosan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg.