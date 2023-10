Még az 1950-es években próbálkoztak elődeink a rizstermesztés honi elterjesztésével. Körülbelül 50 ezer hektárnyi területen alakítottak ki telepeket az országban, többek között a Hortobágyon, annak is a Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területein. Csak egy kis rész nyúlt át Hajdú-Bihar vármegyébe. Hogy áll ma a hazai rizstermesztés, s lehet-e jövője akár a hajdú-bihari földeken? Dr. Csajbók József professzort, a Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növénytudományi Intézetének vezetőjét kérdeztük.

– A telepek száma mára jelentősen lecsökkent, körülbelül 3 ezer hektáron termesztenek rizst, valamint indián rizst (vagy vadrizst). 2022-ben pontosan 2335 hektár volt a rizs és 1112 hektár az indián rizs területe hazánkban. Jellemzően Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben találkozhatunk rizstermő területekkel – osztotta meg a szakember. Mint elmondta, jelentős beruházást igényel egy ilyen telep kialakítása, ugyanis kifejezetten magas vízigénye van a termesztésnek. Mint fogalmazott, fontos feltétel, hogy a víz ne szivárogjon el a talajon keresztül, ezért nem lehet akárhol gazdaságosan termeszteni. A rizstelepet kötött, kis vízvezetésű, kis vízáteresztő képességű talajon kell kialakítani úgy, hogy a termőszint alatt vízzáró réteg helyezkedjen el.

A Hortobágy szikes talaja erre viszonylag alkalmas lehet, de a homokos területek már abszolút nem. Az utóbbi években jellemzően a jobb minőségű talajokon folyik rizstermesztés.

Mint megtudtuk, a szakemberek folyamatosan azon dolgoznak, hogy olyan fajtákat állítsanak elő, melyeknek már kevesebb a vízigénye, és akár árasztás nélkül, más módon öntözve, sokkal kisebb vízfelhasználással eredményesen termeszthetők. Jelenleg a hektáronkénti legalább 15 ezer köbméter vízfelhasználás még továbbra is jellemző. – Növénykezelés idejére le kell csapolni a területeket, majd ezt követően árasztják el újra a területet, de már nem a korábban elvezetett vízzel. A felhasznált mennyiséget befolyásolhatja a kezelés gyakorisága, illetve a hőmérséklet és csapadékmennyiség is – mutatott rá a szakember.

Megérné nagyobb területen termelni?

Dr. Csajbók Józseftől megtudtuk, a magyar rizs jobb minőségű, mint amelyek Olaszországból vagy Kínából érkeznek. Dél-Kelet-Ázsiából nem a legjobb minőségűt veszik meg a kereskedők, ebben az ár nyilvánvalóan fontos szerepet játszik. – A boltokban kevés hazai rizzsel találkozni, jellemzően külföldre, Svájcba, Németországba exportálják – tette hozzá. Az is jellemző, hogy a magyar rizsként boltokba került árunak csak a csomagolása történt itthon, de az alapanyag Ázsiából származik.

A fenti kérdéssel kapcsolatban az intézetvezető elmondta: amikor még virágzott a rizstermesztés Magyarországon, akkor hosszú éveken keresztül háromszorosa volt az átvételi ára, mint a búzának. Mára a hektáronkénti 3-4 tonna termésátlaga ugyan nem változott, viszont a termesztés költségei jóval magasabbak, az átvételi ára pedig a búzáéval megegyezik. – Amellett, hogy hatalmas a vízigénye, a termőterületet is idővel meg kell újítani, nem lehet 10-20 éven keresztül ugyanazt a táblát csak rizstermesztésre használni, be kell iktatni vetésváltást, száraz periódusokat, hogy meg tudjon újulni a talaj – emelte ki. Hozzátette: bár az indián rizs ára 5-10-szerese a rizsnek, a termése jóval kisebb, hektáronként éppen eléri az 1 tonnát a termésátlaga és szinte ugyanúgy kell termeszteni, mint a hagyományos rizst.

Indián rizs termesztéséből egyébként világviszonylatban is jól állunk, csak az USA előz meg minket. Különleges minőségű élelmiszer, de ezt is exportáljuk, az igen magas ára miatt itthon nem annyira kelendő

– jegyezte meg.

Sör, bor és pálinka is készülhet belőle

– Alapvetően emberi fogyasztásra termesztik a rizst. Hazánkban évi 7-8 kilogramm az egy főre eső fogyasztás, míg Ázsia egyes országaiban a 100-150 kilogrammot is eléri. Ami olyan rossz minőségű, hogy erre már nem alkalmas, abból takarmányt, (keményítőjéből) rizsport, rizsviaszt készítenek. Utóbbit leginkább a kozmetikumok készítése során használják fel, különleges minőségű, 75-79 °C az olvadáspontja – ismertette Dr. Csajbók József. Szalmája itthon főleg alomként hasznosul, de – főleg Ázsiában – kiváló minőségű papírt is előállítanak belőle, melyet például lámpabúrák, lampionok, sárkányok, paravánok készítésénél használnak fel. A délkelet-ázsiai országokban szalmakalapot is készítenek belőle.