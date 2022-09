Sokat javult a helyben való foglalkoztatás Sárrétudvariban az elmúlt szűk egy évtizedben. A kezdeti időben sokaknak a közmunka adott elfoglaltságot, jövedelmet, majd a gazdaság fejlődésével átalakult a munkaerőpiac, és mind többen tudtak elhelyezkedni a versenyszférában. Ebben része volt annak is, hogy helyben is alakultak 5–20 embert foglalkoztató vállalkozások.

Kiss Tibor polgármester tájékoztatása szerint volt olyan időszak, amikor 200 közmunkást is foglalkoztatott az önkormányzat az úgynevezett Helyi sajátosság projektben, továbbá a betonelemgyártó üzemben, a famegmunkáló műhelyben és a napraforgó­olaj-sajtoló részlegben. Mindez ma is megvan, csakhogy a dolgozók száma összesen 100 fő. A hosszú távú közmunkaprogramban 38 személy talál elfoglaltságot jelenleg.

– Főleg az építőiparban találnak munkát napjainkban a sárrétudvari lakosok; vannak, akik helyben, mások eljárnak akár távolabbra is. Ma már ott tartunk, hogy a faluban hiány van kőművesből, állatgondozóból és traktorosból – részletezi a jelent Kiss Tibor, majd áttér a jövő szempontjából fontos beruházásra. – Megépül az M4-es gyorsforgalmi út, s Püspökladánynál is lesz lehajtója. Ennek okán egy ipari területet tervezünk kialakítani a Szerepre tartó út mentén, Sárrétudvari szélén. Amikorra itt lesz a gyorsforgalmi út, ez is elkészül.

Jönnek a százmilliók

Mégpedig pályázati támogatásokból, és egy kiforrott, alaposan átgondolt településfejlesztési terv mentén. Legalábbis ez derült ki abból, ahogyan Kiss Tibor polgármester beszélt települése gyarapodásáról.

– A faluközpontba, a vasas bolt udvarára hozzuk be a piacot. Az új elárusítóhely kialakítására 100 millió forintot nyertünk, még a közbeszerzési eljárás előtt vagyunk. A külterületi utak járhatóbbá tételére pályázat útján 300 millió forinthoz jutott az önkormányzat. A felújítandó utak kiválasztásába bevontuk a gazdákat is, és egyben jeleztük nekik, hogy a belterületi utak tehermentesítése miatt szeretnénk kialakítani egy külső körgyűrűt. A helyi mezőgazdasági vállalkozók együttműködését jelzi, hogy a pályázat 5 százalék önerejét, a 15 millió forintot összeadják. Csapadélvíz-elvezető árkok korszerűsítésére, felújítására, betonmedrűvé alakítására 200 milliót nyertünk, 100 millió forintból egy csoportszoba építésével 24 férőhelyesről 30 férőhelyesre bővítjük a bölcsődét, a régi könyvtárépület és a régi rendőrségi szolgálati lakás energetikai korszerűsítésére pedig 40 millió forint pályázati pénzt költhetünk – sorolta a polgármester.

– A művelődési háztól az általános iskola utcájáig leállósávot építünk, két kijelölt gyalogátkelőhelyet alakítunk ki, a buszmegállókat pedig befedjük a 200 millió forintos pályázati támogatásból. Pályázatot adtunk be 260 millió forint elnyerésére, és a pénzből több utcában felújítjuk a köves utat. Az új piacon árusítóhelyeket építünk, egy másik pályázati támogatásból pedig, ha sikeres lesz, inkubátorházat, segítve ezzel a vállalkozókat. Felújítjuk a védőnői szolgálati házat, bővítjük a térfigyelő kamerarendszerünket – mondta Kiss Tibor.

A pályázatok sorában külön „fejezetet” érdemel a Magyar falu program, amelyben nem nagy összegű, ám annál fontosabb beruházásokat tudnak elvégezni. Ezek között elsőként említette Kiss Tibor az orvosi szolgálati lakás felújítását, gyógyító eszközök beszerzését 7 millió forint értékben. A 25 millió forintból teljesen megújuló művelődési házzal folytatta, majd a temetőre tért rá, amelyből kettő is van Sárrétudvariban. Az önkormányzatiban a ravatalozó épületére és az utakra 8 millió forintot fordítanak. Itt sem maradhattak ki a belterületi utak: a Táncsics, az Erzsébet, a Széchenyi, a Béke és az Eszteró utcákban lesz felújítás. Egy elhagyott ingatlant is rendbe tesznek, amelyet később közcélra, például hajlék nélkül maradt család elszállásolására hasznosítanak. 12 millió forintból egy szolgálati lakás újul meg.

TT