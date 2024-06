Márta néni ajándékot is kapott Bordásné Gyuris Katalin és Szűcs Sándor önkormányzati képviselőktől

Forrás: Hamvas Lászlóné-archív

A mai napig főz, mos, takarít, és még a magyar tengerben is megmártózik

Megtudtuk, Márta néni a mai napig igazán aktív, 90 évesen süt, főz, takarít, illetve továbbra is alkot és kertészkedik. – Jelenleg a lányommal vagyok a Balatonon, kiélvezem a nyári meleget. Otthon is szeretek kimozdulni, nem engedem el magam.

A hosszú élet titka talán az, hogy világéletemben mindig voltak terveim, ugyanúgy, ahogyan most is. Nem szoktam szomorkodni azon, hogy gyorsan telik az idő, és már 90 éves vagyok, ez jót jelent, hiszen rengeteg mindent megéltem

– válaszolt. Majd végül megosztotta, a jó paraszti ételeket szereti, a paprikás csirkét nokedlivel, de a dödöllének sem mondana nemet. Továbbá azt is elmondta, nem véletlenül van most is a Balaton környékén, tervezi, hogy idén júniusban is megmártózik a magyar tengerben.