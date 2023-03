Márciustól minden hónap második és negyedik vasárnapján, így március 26-án is reggel 7-től várja a vevőket és az eladókat a régiségvásár Debrecenben. A régiségvásáron kizárólag régiségeket, műtárgyak körébe tartozó tárgyakat, eszközöket árulnak. A megszokott pénzérmék, medálok, fegyverek és bútorok mellett antikváriusok is kínálják nem is oly régi könyveiket. Porcelán étkészletet, festményeket és családi ezüstöt is bőven lehet itt találni. A kínálat változatos, sokszínű. HBN