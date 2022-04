A Fish! magyar „hardpop”-együttes két év után ismét Debrecenben lép fel. Érdeklődésünkre közölték: óriási bulit csapnak pénteken a cívisvárosban.

Hámori Dávid „Dáci”, a zenekar dobosa a Napló kérdésére válaszolva elmondta, rengeteg olyan kellemes emléke van, amely Debrecenhez köthető. Mint megtudtuk, utoljára a koronavírus-járvány előtt léptek fel a településen, ami, valljuk be, igencsak távolinak tűnhet sokaknak, éppen ezért várják már ők is annyira, hogy újra átléphessék a megyehatárt. – Tavaly jelent meg a legutóbbi nagylemezünk, mely a Pozitív címet kapta; május 1-jén lesz egyéves, és nagyon büszkék vagyunk rá. Nem egy tipikus karanténlemezről beszélünk, ugyanis nekünk már tervben volt egy újabb nagyobb munka. Már iszonyatosan érett, hogy dalokat írjunk, tehát nem egy kényszer szülte lemez, teljesen természetesen jött, ám sokkal tervezősebbre sikerült. Többek között azért, mert a járvány alatt nem úgy tudtunk találkozni, akkoriban még kijárási tilalom is volt, szóval szinte minden egyes alkalmat meg kellett terveznünk, de megérte – fogalmazott Hámori Dávid.

– Debrecenbe jönni mindig felüdülés; annyira jó energiák vannak, hogy az eszméletlen. Akárhányszor jártunk a városban, a közönség mindig „felrobbantotta” a helyet, a bulit, s ezt egy csapatnak mindig jó látni, érezni. Valahányszor visszagondolok egy-egy itteni bulira, akkor eszembe jut olyan pillanat, amit megéri „zsebre tenni”, hogy a jövőben, amikor csak jólesik, elővegyem – idézte fel a Fish! zenekar dobosa.

Kiemelte, számukra fontos, hogy olyan dalokkal érkezzenek meg a színpadra, amelyeket szeret a közönség, ez most is így lesz. Ennek ellenére mindig hoznak új zenéket, ugyanis úgy gondolják, a kötelező slágerek mellett a friss számoknak is meg kell szólalniuk. – Az a tapasztalatunk, hogy ez nálunk jól működik, a még nem annyira ismert dalokat is befogadja a közönség, és számunkra ez a legfontosabb. Sőt, ki merem jelenteni, hogy a résztvevők értékelik, ha új dalokat is játszunk, ettől lesz még izgalmasabb az este – fűzte hozzá. Megjegyezte, ha nem is lesz idén annyi fellépésük, mint 2019-ben, akkor is elmondhatják: értő és hálás közönségnek zenélnek.

NE