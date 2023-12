Közismert tény, hogy a debreceni kötődésű egykori playmate Bódi Sylvi egyik legnagyobb szenvedélye a szörfözés, ezért most egy időre Indonéziába tette át a székhelyét.

Sylvi egy ideje már ott tartózkodik, így jó pár alkalommal szörfözhetett már, most azonban nem túl pozitív hírt osztott meg a rajongóival. Alig néhány órával ezelőtt ugyanis arról posztolt, hogy megérkezett a Mentawai-szigetekre, az első szörfözésen is túl van már, azonban sajnálatos módon meg is sérült - szúrta ki a bejegyzését a Bors. Sylvi vélhetően ennek ellenére sincs nagyon letörve, ugyanis mosolyogva mutatta meg követőinek a lehorzsolt könyökét.