Tematikus tárlatvezetésekre is várják a közönséget. A Határtalan design kiállításban a kortársékszer-szekció több mint 100 darabos válogatását mutatják be a kurátorok és az ékszertervezők, a Pro forma kiállítást Tombor Zoltán fotográfus mutatja be az érdeklődőknek, Egy gyűjtemény titkai - Revízió a BTM Fővárosi Képtár Festménygyűjteményben című programot Molnárné Aczél Eszter művészettörténész vezeti majd, többféle tematika mentén pedig épületsétát vezet Perényi Roland történész, Rostás Péter művészettörténész, Köblös Péter gyűjteménykezelő és Maczó Balázs etnográfus is.

Meg lehet majd tekinteni a múzeum tízéves, virtuális leletmentő projektjét is, amelynek keretében olyan irodaházak és középületek fotódokumentációját és történetét mutatják be, amelyeket kívülről sokan ismernek Budapesten, de belső tereiket ritkán, vagy egyáltalán nem látni, és nagy rá az esély, hogy hamarosan meg is semmisülnek majd. Ezekből az épületekből szemezget a Múzeumok Éjszakáján a projekt ötletgazdája, Branczik Márta művészettörténész, a BTM Kiscelli Múzeum Építészeti Gyűjteményének vezető muzeológusa.

A MÁV-Volán 21 helyszínen kínál programokat A MÁV-Volán-csoport veszprémi titkos bunkere, a miskolci fűtőház és a hatvani telephely is látogatható a Múzeumok éjszakáján szombaton. Idén új programokkal is várják az érdeklődőket a vállalatcsoport munkatársai Budapesten, Debrecenben, Domaszéken, Dombóváron, Hatvanban, Kecskeméten, Kelebián, Mártélyon, Miskolcon, Nagykanizsán, Pécsen, Petőfiszálláson, Püspökladányban, Szegeden, Székesfehérváron, Szentesen, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben. Első alkalommal látható Kelebia vasútállomásnál Tapodi Ottó kelebiai lakos magángyűjteménye, a MÁV-Start 150 éves miskolci fűtőháza és a veszprémi vasútállomás melletti titkos bunker. Budapesten megnyitja kapuit a MÁV Archívum, amely ízelítőt ad a vasúttársaság egyedülálló gyűjteményéből, a dokumentumok tárolásának és digitalizálásának műhelytitkaiból. A hatvani Volánbusz telephelyén retró autóbuszokkal, nosztalgiajárművekkel és közlekedéstörténeti relikviákkal, kiállításokkal, tárlatvezetéssel és hatvani nosztalgiautazással is várják az érdeklődőket. A MÁV-Volán-csoport országszerte 19 település 21 helyszínén kínál programokat szombat éjszaka

Koncertekkel, tárlatvezetésekkel és felolvasószínházzal is készül a PIM

Szombat délután Pogátsa Zoltán és Kolozsi Pál Péter beszélgetésével veszi kezdetét a PIM programsorozata. A két közgazdász Az álom vége? - klímaváltozás Az ember tragédiájában és ma című időszaki kiállításban felmerülő ökológiai válság témakörét járja körbe.

Csalár Bence divatszakértő, divatújságíró, a Fenntartható divat kézikönyv szerzője a Szépvilág - Divat és kultúra a reformkori Pesten című új időszaki kiállításhoz kapcsolódóan tart előadást. A PIM udvarán az Ursuslupus kreatív csoport workshopján az intézményben termelődő hulladékokból készíthetnek az érdeklődők könyvjelzőt, irattartót.

Fesztbaum Béla előadásában a New York kávéház mindent látó, mindent halló főpincére elevenedik meg, aki anekdotákat mesél a kávéház leghíresebb irodalmi vendégeiről. Valuska Gábor és Grisnik Petra beszélgetésén keresztül pedig írók dolgozószobájába tekinthetnek be az érdeklődők.