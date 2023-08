Szexuális erőszak, súlyos testi sértés és magánlaksértés bűntette miatt elrendelte a bíróság egy 29 éves büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek minősülő körösladányi tartózkodási helyű férfi letartóztatását, aki néhány nappal ezelőtt megerőszakolt egy idős asszonyt a településen - írja a beol.hu.

A lakosság véleményét a város polgármestere és mások is határozottan közölték velük. Egyes jelzések szerint a család kedden nem tartózkodott a városban, azt egyelőre találgatják, hogy véglegesen elköltöztek-e, vagy csak időlegesen hagyták el Körösladányt.

Az események megdöbbentették a helyieket, óriási felháborodás robbant ki, ezért is indult az említett aláírásgyűjtés. A család tagjainak a ladányiak szerint több dolog is van már a rovásán, egyebek mellett lopások, agresszív viselkedés jellemezte őket, két autót is elkötöttek, majd baleseteztek vele. Az egyik férfi éppen büntetését tölti emiatt.

Ladányi házukat a család egyik férfi tagja vásárolta néhány éve magánúton, a híresztelésekkel ellentétben sem az önkormányzat, sem más nem játszott szerepet abban, hogy a városba költöztek.

A hétvégi szörnyűség után a lakosok közül többen megkeresték az önkormányzatot, Kardos Károly polgármester pedig már vasárnap személyesen ment el a családhoz, hogy elmondja, a ladányiak szeretnék, ha elhagynánk a települést.

Olyan információk is a békési hírportál birtokába jutottak, hogy a helyi rokonság is ezt szorgalmazta. Kardos Károly a beol.hu kérdésére elmondta, a család akkor nemet mondott a határozott kérésre, de mindez, illetve közhangulat és a saját rokonságuk visszajelzései rábírhatták őket, hogy elhagyják a várost. A polgármester megerősítette, információik szerint a rendőrség korábban is több alkalommal eljárt a család tagjaival szemben különböző ügyekben.

Helyi fórumokon felmerült, hogy tiltsák ki a családot a településről, erre azonban az önkormányzatnak nincs jogi lehetősége, és az aláírások sem kényszerítő erejűek.

Az íveket az önkormányzat azonban eljuttatja majd az eljáró hatóságokhoz. A bíróság ugyanis ítéletével kiszabhat majd kitiltást a jelenlegi gyanúsított ellen, aki várhatóan vádlottként áll majd a bíróság elé.

A Büntető törvénykönyv szerint meghatározott esetekben azt, akinek ott tartózkodása a közérdeket veszélyezteti, egy vagy több településről, vagy egy település, illetve az ország meghatározott részéből ki lehet tiltani.

A kitiltás tartama az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik. Ha a kitiltást szabadságvesztés mellett szabják ki, annak tartamába nem számít bele az az idő, amely alatt az elítélt a szabadságvesztést tölti, illetve amíg kivonja magát a szabadságvesztés végrehajtása alól. Ha a feltételes szabadságot nem szüntetik meg, a feltételes szabadságon töltött időt a kitiltás tartamába be kell számítani.