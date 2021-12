Ez a pap együtt lakik az édesapjával, én viszont kétéves voltam, amikor a szüleim elváltak – mondta Zoli. – Apu azóta is külföldön él, ám jól alakult a kapcsolatunk, gyakran beszélünk telefonon, néha találkozunk is. Van egy nevelőapám is, akivel szintén jóban vagyok, bár vele inkább haveri a viszonyom. Én is szülő vagyok már, egy 11 éves kisfiú és egy 7 éves kislány papája. Nagyon sokat dolgozom, de a gyerekeimmel igyekszem elegendő minőségi időt tölteni. Boldizsárral nincsenek kifejezett apa-fia programjaink, viszont nagyon szeretünk együtt lenni, és bármit meg tudunk beszélni. Remélem, ez később is így marad.

