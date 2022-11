Ritka jelenet játszódott le a Belgium-Marokkó világbajnoki csoportmeccs előtt. A marokkói himnusz alatt még Bounou kapus énekelt, de a csapatképen már nem ő szerepelt. A hírek szerint a kapus rosszul lett a meccset megelőző pillanatokban, így gyorsan cserélni kellett és végül Munir kezdett. A váratlan csere okozott egy kis fejfájást a közvetítésben is, hiszen az M4 Sport kommentátora csak a félidő közepe táján eszmélt, hogy nem Bounou van a marokkói kapuban, de így járt a BBC munkatársa is, aki csak a 38. percben kapott észbe. A félidőben az M4 Sport arról számolt be, hogy a Sevilla kapusának minden bizonnyal gyomorrontása lehet.