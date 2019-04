Videó: Itt az adys diákok vadonatúj átdolgozása

Új covert mutatott be pénteken a Be, melyet a Debreceni Ady Endre Gimnázium két tanulója Káposztás Bálint és Tóth Erik alkot. A srácok ezúttal a magukat hardpop-zenekarként definiáló Fish! egyik klasszikusát, a Gyere ki a rétre című nótát formálták saját képükre. Hallgasd meg te is a végeredményt!

Az egyszerűbb összehasonlítás miatt megmutatjuk az eredeti verziót is.



Az adys fiúkkal egyébként még februárban beszélgettünk, ezt itt lehet elolvasni.

Forrás: YouTube | BE Band

