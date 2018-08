Újabb színes, látványos térinstalláció Debrecenben

Újabb elemmel gazdagodott Debrecen belvárosa, ezúttal a Rózsa utca elején csodálhatják meg a járókelők a D2023 feliratot. A másfél méter magas betűinstalláció az EKF Debrecen 2023 Programiroda jóvoltából hirdeti a cívisváros azon ambícióját, hogy öt év múlva már Európa kulturális fővárosaként legyen számon tartva.

Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere a térinstalláció szombati „leleplezésén” elmondta, hiba lenne nem megragadni azokat a páratlan fejlődéi lehetőségeket a kultúra színterén, melyek előremozdítják a város kulturális fővárossá való kinevezésének törekvéseit. A pályázatot a város 2017 decemberében adta be, végleges döntés a második fordulót követően, 2019 elején várható.

Fotó: Derencsényi István

Interaktív, kérdéseket is felvet, de akár kijelentő módban is értelmezhető a D2023 alkotás, mely egy közös gondolkodás eredményeként valósult meg. Ezt már Porkoláb Gyöngyi, az EKF Debrecen 2023 Programiroda operatív igazgatója hangsúlyozta. – Két éve indult az a párbeszéd a kulturában érintett szakmai körökkel, melynek egyik gyümölcsöző eredménye ez a térinstalláció, melynek művészeti megítélését bízzuk a járókelőkre – mondta Porkoláb Gyöngyi, hozzátéve, minden elem talpánál megtalálható egy QR kód is, mely a kulturális főváros pályázatának weboldalára irányítja az embereket.

Összefogásban valósult meg

A betűből és számokból álló vasállványra rögzített térkompozíció különlegessége, hogy debreceni alkotócsoportok – Rácz Róbert grafikus, Kerma Design Kft., Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, XPonential Coworking Office – díszítették föl virágmotívumokkal egyedi elképzelésük szerint, a négy évszak jellemző jegyeit felhasználva. A délután további különlegessége lesz a Rózsa utcán felállított D2023 színpad is, melyen 18 órától debreceni, Debrecen környékén élő, újvidéki, paderborni és cseh fiatalok mutatják meg tehetségüket.

Az installáció augusztus 26-áig lesz a Rózsa utca elején, majd különböző városrészekbe viszik tovább, ahol egyúttal közösségi csoportok is bemutatkozhatnak.

VK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA