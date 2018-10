Új befektetési trend söpörhet végig Európán

A közönségben ülő befektetők, tulajdonosok, tanácsadók, ingatlanpiaci szereplők magas arányban szavaztak „igen, valószínűleg” válasszal erre a kérdésre. A portfolio.hu oldalon olvasható, hogy a magánkollégiumok fejlesztése viszonylag új iránynak számít, a kereslet megvan rá, főleg Európa nagyobb egyetemi városaiban, ahol az állami kevés férőhelyes és alacsonyabb komfortú kollégiumok helyett piaci alapon intézik a diákok elszállásolását.

Hosszú várólista

Nem kis fejtörést okoz az egyetemistáknak a lakhatási kérdés például Budapesten, ahol saját lakás hiányában a bérlés vagy a kollégiumi szoba megoldása jöhet szóba. A bérleti díjak meredek emelkedése miatt azonban jobb lehetőségnek tűnhet a kollégium, feltéve, hogy a jelentkező be tud kerülni egy ilyen intézménybe, a túljelentkezések miatt ugyanis hosszú várólistára lehet számítani. A megoldás nyilvánvalóan az lenne, hogy a felsőoktatási intézményekkel együttműködve, több helyen alakítanának ki ilyen jellegű szállásokat, ez viszont az állam részéről is komoly beruházási összeget jelentene. A fejlesztőknek viszont csak úgy érdekük kollégiumok építésébe kezdeni, ha a szobákat a piac árazza be, méghozzá úgy, hogy megfelelő hozamszintet érjenek el. Európában már számos helyen nagy piaca van ennek az üzletágnak. Egy konferencián az egyik piackutató, tanácsadó cég képviselője arról számolt be, hogy több mint 100, diákszállásokat tartalmazó portfólióval rendelkeznek, és a tapasztalataik alapján a legtöbb diák úgy dönt arról, melyik kollégiumba költözzön, hogy számba veszi a létesítmény által kínált szolgáltatásokat.

Kereslet, kínálat

Általánosságban az látható, hogy főleg külföldi diákok veszik ki, mert egyrészt külföldön már elterjedtebb lakhatási forma, másfelől az árak is magasabbak, mint egy hagyományos kollégium esetében. Ahogy viszont jobban elterjed ez az alternatíva is Magyarországon, a magyar diákoknak is jó lehetőségeket kínál, mert sok esetben olcsóbbra jöhet ki, mint egy saját lakás fenntartása, arról nem is beszélve, hogy nincs rezsiköltség sem, és nem is kell egyedül lakni – igaz, ez valakinél előnyt, valakinél épp hátrányt jelenthet. A konferencia egy délutáni panelbeszélgetésén arról is szó esett, hogy miért van kevés kollégiumfejlesztés a kelet-közép-európai régióban. A válasz: egyszerűen sokkal több diák van például Párizsban vagy Londonban, ami egyben azt is jelenti, hogy hiába van jelenleg igény az ilyen beruházásokra itt is, amíg azt látják, hogy csökken a diákok száma, a kockázat is magasabb. Mire elkezdenek terjeszkedni és építkezni, akár öt év is eltelhet, és nem tudni, milyen kereslettel fognak szembesülni akkor. Nálunk is vannak már kezdeményezések – ha nem is sok –, melyeknek gazdái még kellő időben felismerték, hogy igény van ezekre a magánkollégiumokra; nekik mostanra már sikerült befejezni a fejlesztést. Ilyen például a IX. kerületi Tűzoltó utcai magánkollégium, amely a korábban Tűzraktár, majd Tűzraktér nevű kulturális központ helyén épült.

