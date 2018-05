Tovább fejlődik a sebészeti műtéttan

– A Debreceni Egyetemen zajló mikrosebészeti oktatás hazai és nemzetközi szinten is egyedülálló színvonalú – mondta az unideb.hu-nak Németh Norbert. Az Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Tanszékének vezetője a Kenézy Villában tartott tudományos ülésen hangsúlyozta: kurzusaik a magyar és a külföldi orvostanhallgatók körében is igen népszerűek.

A tanszék oktatási tevékenysége a Furka István professzor által megalapított kiemelkedő jelentőségű mikrosebészeti alapoktatáson túl a sebészeti műtéttani, valamint a laparoszkópos sebészeti alapok oktatására és gyakorlására épül a graduális képzéstől kezdve, a posztgraduális képzésen át a folyamatos orvostovábbképző tanfolyamokig.

– Az elmúlt időszakban új kötelező és kötelezően választható tárgyakat vezettünk be. Jelentős volt a tudományos diákköri aktivitás is, hallgatóink számos díjban és elismerésben részesültek. Négy PhD és egy MTA doktori védés valósult meg – emelt ki néhány jelentősebb sikert az elmúlt öt év oktatási eredményeiből a tanszékvezető.

Németh Norbert beszámolójában kitért az intézetben zajló kulcsfontosságú kutatásokra is, melyek fókuszában elsősorban a véráramlás és a mikrokeringés vizsgálata áll. Ezen a téren az elmúlt időszakban is számos publikációval és könyvfejezettel szereztek komoly hazai és nemzetközi elismertséget az intézmény munkatársai. A Debreceni Egyetem több karával és intézetével, valamint számos hazai és külföldi intézménnyel együttműködésben zajló kutatások során többek közt az erek elzáródása, illetve műtétek során sokszor elkerülhetetlen időleges leszorítása következtében kialakuló állapotokat vizsgálják. A kiemelt témák közé tartozik az ereken végzett beavatkozásokkal és sebészeti gyulladásos kórképekkel összefüggésben kialakuló mikrokeringési zavarok vizsgálata is.

Fotó: unideb.hu

A Sebészeti Műtéttani Tanszéken 2013 óta számos fejlesztés valósult meg: egyebek mellett korszerűsítették az oktatási eszközparkot, új műtői berendezésekkel és laboratóriumi mérőeszközökkel bővült a tanszék.

A rendezvényen bejelentették: az elnyert EFOP-pályázatok révén a közeljövőben jelentős infrastrukturális fejlesztés valósulhat meg. A tervek szerint megújul és bővül a Sebészeti Műtéttani Tanszék „B” épülete. Emellett minden eddiginél nagyobb mértékű eszközbeszerzés várható, amely a sebészeti és általában az operatív jellegű szimulációs képzésen alapuló gyakorlati oktatás fejlesztését segíti elő.

A tudományos ülésen közelgő 70. születésnapja alkalmából köszöntötték Mikó Irént, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárát, aki 13 éven át (2000-2013) vezette a Sebészeti Műtéttani Tanszéket, illetve a jogelőd intézetet.

