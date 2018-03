Torlódás és csúszás lehet a tavaszi munkákban

A hirtelen jött lehűlés az átmeneti jó idő után ismét fagyos nappalokat és nagy csapadékot hozott, sokfelé tartós hótakaróval.

A hónap derekának időjárását eleinte egy nyugat-európai ciklon előoldalán érkező meleg levegő alakította, így a télies március elejét kellemesen enyhe napok feledtették.

A délnyugati áramlással érkező légtömeg ugyanakkor kellően nedves volt eső, zápor, sőt helyenként az idei első zivatarok kialakulásához is. Öt millimétert meghaladó napi csapadékösszeget ekkor még csak elvétve mértünk, összességében a 15-18 fokot elérő napi csúcsértékek mellett valamelyest száradt a régóta nedves, felázott talajfelszín.

Az időszakos esők mellett ki-kisütött a nap, emellett a fagymentes éjszakák is kedveztek az ébredező vegetációnak.

Kritikus belvízhelyzet

Nemzeti ünnepünket követően aztán áprilist megszégyenítő fordulattal állt be újra a kemény téli idő. Visszájára fordult az áramlási kép, skandináv anticiklon peremén északkeletről egyre hidegebb levegő érkezett, valamint mediterrán légörvények sorozata vonult át, a kiterjedt csapadékzónáikkal a keleti országrészt is érintve. Napok alatt ismét plusz 10°C alá csökkent a nappali felmelegedés, majd épp a márciusi meleghozók, Sándor, József és Benedek névünnepére visszatértek a fagyok a nappali órákra is. A hosszú hétvége nem sok lehetőséget adott a gazdáknak a tavaszi munkák ütemezésére: az ekkor érkező légörvény előbb kiadós esőkkel súlyosbította a többfelé eleve kritikus belvízhelyzetet és áztatta fel másutt is a felszínt, majd a vegetáció számára is kritikussá vált a helyzet.

A zuhanó hőmérséklet mellett az esőt ónos eső, fagyott eső, majd havazás váltotta fel, amely az olykor viharos széllel társulva nagy területen okozott károkat. Fák, oszlopok dőltek ki, ágak törtek, valamint vezetékek szakadtak le a rájuk rakódó jég súlya alatt, s bizony gyümölcsfáink pattanó rügyeit is több napra zárta jégburokba az ónos eső. Vastagabb, 115-20 centimétert elérő hótakaró a Hajdúság északi részén alakult ki, másutt jobbára 4-9 centiméter volt a hóréteg vastagsága. A hó fagymentes felszínre hullott, az 5 centiméteres mélységben még +1-+5°C-os talajon így alulról folyamatosan olvadt, fogyott a hótakaró a mínusz 5, mínusz 7 fokos éjjeli hidegek ellenére is, bár 3-5 cm hó még lehullott a második dekádfordulóig.

Fagy- és töréskár

A belvíz és az újabb 20-30 milliméter csapadék mellett az elhúzódó tavaszkezdet is sújtotta a mezőgazdaságot, a fagy- és töréskár, illetve hónyomás tetejébe a munkaszervezés terén is komoly torlódásra, csúszásra érdemes tehát készülni az idő jobbra fordulásakor.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA