Többfelé 15 fok is lehet az év első hétvégéjén

Budapest – A 2018-as év első hétvégéjén is folytatódik a szokatlanul enyhe téli idő: a ködösebb tájakon lehet kevésbé meleg, de többfelé akár 15 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Kezdetben lehetnek kisebb esők, de sok lesz a napsütés is – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.