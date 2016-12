Szerdán Biharban

Sárutak helyett kövesutak, rendezettebb utcák, valódi központ a kis falvakban is, ahová öröm „felmenni”, tisztaság, igényesség a legtöbb helyen. Az összkép szép, otthonos, ottlétre csábít. A maga nemében semmivel sem marad el a holland, osztrák, dán, svéd kistelepülések mögött. Szorgalmas, alkalmazkodó, környezetüket szerető emberek laknak Biharban. Ezt bizonyítja az elmúlt évtizedek változása, a települések külleme, fejlődése. Hiányzik azonban a jövőképnek egy nem elhanyagolható része. Mégpedig a biztos megélhetés. Vasút van, sztráda lesz. Az emberekben pedig minden megvan, amit egy pénzét fiaztatni akaró üzletember csak kívánhat. Valakik csak felfigyelnek erre a vidékre is, és nemcsak azt nézik, hogy milyen most, hanem azt is, hogy honnan indultak két évtizede. Mi, ha nem ez az igazi reklámja Biharnak.

– Kovács Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA