Nyolc korcsoportban több mint száz csapat nevezett, összesen 104 gárda játékosai rúgják a bőrt két napon keresztül. A torna színvonala most is garantált, hiszen több hajdú–bihari együttes is indul, így például a DLA, a Balmazújváros FC, a DSI, a HTE, a Nánási Focisuli, a Mezei-Vill FC, vagy épp a DEAC. Mellettük pedig más magyar élvonalbeli utánpótlás csapatok is képviseltetik magukat a megmérettetésen.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA