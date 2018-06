Rekorderek lettek a mórások

A strandlátogatás apropója nem volt más, mint megdönteni a 2017-ben felállított legnagyobb létszámú, hétköznapi tárgyakból készített hangszerekkel bemutatott közös zenélés létszámrekordját.

A rekord felállításához idén a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ hajdúnánási és hajdúböszörményi tanintézményeinek tanulói és az Egyesített Napközi Otthonos óvodák apróságai is csatlakoztak. Ők sem érkeztek üres kézzel, hiszen a kacathangszereik mellett látványos táncbemutatókkal is készültek az intézmények diákjai. Három órakor a zenészek már hangoltak, az énekesek torkukat köszörülték, hogy végre kiderüljön elegen vannak-e az újabb tömegszerűségi rekord felállításához.

Gyermekhang és zeneeszköz

A rendezvénytéren összegyűlt, kacathangszerekkel felszerelt, majdnem ezer fős gyereksereget a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója Tóth Lajos Árpád, a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI intézményvezetője, Nagy Ilona és a település polgármestere köszöntötte.

Fotó: Miska Andrea

A feszült várakozást az eldördülő startpisztoly hangja törte meg és már útjára is indult a zenés dzsembori. A gyerekek az Erdő, erdő, erdő marosszéki kerek erdő című népdalt is elénekelték, de voltak, akik táncra is perdültek a közös zenélés közepette. A Magyar Rekord Egyesület hitelesítőjének, Sebestyén Istvánnak így nem maradt más dolga, minthogy a színpad előtt felsorakozott kacathangszeres muzsikusokat megszámlálja. Nem sokkal négy óra után az is kiderült, hogy újabb magyar rekord büszke tulajdonosai lettek a Mórások, hiszen egy időben több mint hétszázan énekeltek és zenéltek.

Fotó: Miska Andrea

A nagyszabású rendezvény méltó zárásaként Dés László Valahol Európában című musicalének betétdala csendült fel a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI dalos diákjainak előadásában. A produkció különlegességét az adta, hogy Horváth Zsófi Bíborka, a nyíregyházi Bem József Általános Iskola 2. a osztályos kisdiákja jelnyelvvel adta elő a Zene az kell… című dalt.

