Pünkösd: a tavaszi feltámadás betetőzése

A pünkösd úgy értelmezhető, mint a három legnagyobb hagyományos keresztény ünnep záró egysége. A Szentlélek eljövetelének ünnepe, amely a karácsonnyal és a húsvéttal együtt értelmezhető – mutatott rá a Motolla Egyesület elnöke.

Gyöngy Péter elmondta: pünkösdnek a néphagyományban is kitüntetett jelentősége van, és ugyanúgy, mint a téli ünnepkörnek, rendkívül gazdag a szokáshagyomány-anyaga.

A legények vetélkedése

Az az életrend, amelyet a természetes műveltség jelent, alapvetően az évköri ritmusokra, a természet változásaira épül. Pünkösd húsvét után 50 nappal következik, s már a természet feltámadása, a természet virágba borulása látványosan megtörtént. Pünkösd tulajdonképpen ennek a betetőzése.

Egyházi értelemben a Szentlélek eljöveteléről van szó – fűzte tovább Gyöngy Péter –, amikor a természetben megfigyelhető változás már látványosan érzékelhető. A természet ebben az időszakban mozdul el a megállapodottságból a felgyorsuló növekedés irányába.

Nem véletlen tehát, hogy ekkor zajlik a pünkösdi király megválasztása. A legények ügyességben mérték össze erejüket, és különböző játékokkal bizonyították be, hogy ők a legrátermettebbek. A győztes egy évig viselhette a pünkösdi király címét.

A női minőség tisztelete

Az egyesületi elnöktől megtudtuk: régen komolyabb tétje volt nálunk is, de a keleti népeknél a tradicionális lovas versenyek, íjászversenyek, a birkózás és más erőpróbák ma is komoly megmérettetések.

Ma a motollás gyerekek – többek között – zsákban futással, kötél- és bothúzással mérik össze az ügyességüket.

A királyválasztással párhuzamosan játszódik a pünkösdi királyné megválasztása is, amelynek eredményeként a legkisebb leányt kiválasztják a közösségben.

Őt hordozzák meg, őt koronázzák meg, őt övezi az a kitüntetett figyelem, amikor ő válhat a lányok közösségének középpontjává. Ez is a megújulásról, az újuló életről szól, hiszen a legkisebb az, akit pajzsra emeltek, meghordoztak, mivel neki kell növekednie.

Gyöngy Péter, a Motolla egyesület vezetője | Fotó: Derencsényi István

Ez hozzátartozik a beavatáshoz, és közben elmondják a hozzátartozó mondókát is („ekkora legyen a kendtek kendere…”), hogy minél nagyobbra nőjön. A lányok fésülgetik egymást, felkészítik lélekben magukat arra, hogy részt vegyenek a lányság megdicsőülésében. Ez a női minőség tiszteletéről szól, ami a magyar hagyományban nagyon hangsúlyozottan jelen van, és az ősi Boldogasszony-tiszteletből fakad.

Bensőséges szertartások

– Mi a Motolla Egyesülettel már csaknem 20 éve folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy az évköri hagyományt próbáljuk a családok, a gyerekek, a következő nemzedékek számára elérhetővé, átélhetővé tenni – elevenítette fel Gyöngy Péter.

– Ez koncentrált formában valósul meg egy-egy olyan alkalommal, mint amilyen az idei, dombostanyai pünkösdölésünk is volt. Az a cél, hogy a gyerekek belülről is megtapasztalhassák, hogy milyenek voltak ezek a „játékok”, milyen ez a szokáshagyomány, amelyet a pünkösd is jelent. Mint megtudtuk, mindig mennek új családok is, sokuk szépen felöltözve. Van tehát belső igény az emberekben, hiszen a hétköznapi élet pont az ellenkezőjéről szól.

Így ezek az igen bensőséges szertartásjátékok nagyon megérintik őket – különösen a gyerekeket, akik ezt nagyon komolyan veszik, és belülről élik meg.

– Vass Attila –

