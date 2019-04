Pollen, szőr, mérgek…

A tavasz beköszöntével, a pollenek megjelenésével igen sokak életét keseríti meg az allergia, de vannak olyanok, akik egész évben küzdenek valamivel, amire érzékenyek. Az allergia ugyanis a szervezet túlzott vagy fokozott válaszreakciója bizonyos anyaggal, úgynevezett allergénnel szemben. Az allergén többek között lehet növényi pollen, állati szőr, méreg, táplálék, vegyszer vagy gyógyszer.

– Az allergia a kiváltó anyag bejutásától függően különböző tüneteket okozhat, ez a reakció genetikai és környezeti tényezőkön alapul. A környezeti tényező alatt azt értem, hogy napjainkban a túlzott tisztaság, helytelen táplálkozás, sok antibiotikum használata gyerekkorban hajlamosít a kialakulásra. A megfelelő mennyiségű baktériummal való találkozás elengedhetetlen az immunrendszer egyensúlyának kialakulásához, hogy ne a túlérzékenység irányába tolódjon az immunválasza az egyénnek – tudtuk meg Mikáczó Angéla tüdőgyógyásztól, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika allergológus szakorvosától. Az allergia népbetegség; Magyarországon a lakosság több mint 10 százaléka allergiás, azonban a vény nélkül kapható gyógyszerek miatt nincs mindenki nyilvántartásba véve.

Az életminőségre is kihat

– Amikor azonosítottuk a kiváltó okot, akkor többféle terápia létezik, a legegyszerűbb ezen anyagok kerülése. Amennyiben ez nem megoldható, akkor létezik oki és tüneti terápia is. Oki terápia az egyén deszenzibilizálása, tehát az adott anyag nagymértékben hígított oldatának nyelv alá cseppentése vagy bőr alá beadása. Ha erre nincs lehetőség, akkor a tüneteket is enyhíthetjük orrspray-vel, illetve tablettával vagy szemcseppel. Életveszélyes reakció esetén, mikor a gége is bedagad és fulladás jelentkezik, testszerte duzzanattal, kivörösödéssel, akkor a beteget el kell látni életmentő adrenalininjekcióval, melyet saját maga beadhat bőr alá egy mozdulattal, súlyos, életet veszélyeztető allergia esetén. A betegoktatás is nagyon fontos ilyen esetekben – mondta el Mikáczó Angéla tüdőgyógyász.

Könnyezés, szemviszketés

A pollenek megjelenése előtt érdemes elkezdeni a tabletták szedését, ezzel kivédve az allergia tüneteinek megjelenését. Arról, hogy mely növény mikor virágzik, a pollennaptárból tájékozódhatunk.

– Hazánkban három fő pollenszezon jellemző: márciusban és áprilisban bizonyos fák, többek között mogyoró, nyír, éger, kőris virágzása okozhat allergiát. Áprilistól augusztusig a fűfélék okozhatnak gondot, nyár végén, ősszel (júliustól októberig) egyes gyomnövények, például a parlagfű és az üröm. A légúton át bejutó allergének allergiás náthát és asztmát válthatnak ki, mely könnyezés, szemviszketés, orr­folyás vagy orrdugulás és fulladás formájában jelentkezhet. Bizonyos pollenek keresztreagálhatnak egyes gyümölcsökkel, ezt nevezzük orális allergia szindrómának. Például a parlagfű­allergia miatt a dinnyére vagy paradicsomra is allergiás reakció adódhat. Súlyos allergiás reakció esetén akár légzés-keringés leállás is felléphet, erre leggyakoribb példa a méh- és darázscsípés, de a mogyoró- és tengergyümölcsei-allergia is veszélyes lehet – ismertette az allergológus, majd hozzátette, a betegeket megfelelően oktatni kell a megelőzést illetően, s ha már a betegség fennáll, szakorvoshoz kell fordulni, hogy megfelelő ellátást kapjanak a jó életminőség eléréséhez.

