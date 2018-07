360 fokos videó: Ohat-Pusztakócs, ahol megállt az idő

Debrecenből a 33-ason vitt utunk Ohatra, a főútról letérve foltozott, szakaszosan felújított aszfalton jutottunk el a településre. Rendezett gazdaságok és omladozó vályogházak fogadtak minket azon a néhány kilométeren, míg végigmentünk Ohat „főutcáján”. Körbejártuk a falut, az utcán lévő lakosok pedig már messziről kiszúrták az idegen autót, végül a helyi kocsma előtt elegyedtünk szóba néhányukkal, aznapra végeztek a munkával.

Körülbelül ötvenen lakják a települést, gyerek csak hat van, több az idős lakos. Kanyok Józefné 25 éve, Kota Istvánné 30 éve lakik Ohaton. Összeteszi a két kezét, hogy a gyerekek elkerültek innen városba, hiszen a mindennapok elég „döcögősek”.

Kértek járdalapot

– Nehezen telnek a mindennapok, főleg munka szempontjából. Semmi ez a közmunka, az önkormányzattól hiába kérünk segítséget, nem kapunk. Hárman vagyunk közmunkások, három nő egy ilyen nagy területre – beszélt a nehézségekről Kanyon Józsefné.

Ha esik egy kis eső, bokáig érő sárban kell jönniük azoknak, akik a település túloldalán laknak. Kértek ugyan járdalapokat, amiket le is raktak volna maguknak, de nem kaptak segítséget.

Ohaton már a második világháború előtt is létesítettek tíz nagyobb és több kisebb tóból álló halgazdaságot, sőt ma is működik a Ohati Horgász- és Bemutató Központ, a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. fenntartása alatt. Ez azonban a lakosok életét nem befolyásolja.

Rend és tisztaság volt

Beszélgetőpartnereink egy szép, rendezett falura emlékeznek vissza.

– Nagyon szép volt, virágos, nem volt lepusztulóban, itt rózsák voltak. Mellettünk működött a konyha, főztek, innen lehetett hordani az ebédet – nosztalgiáztak az asszonyok egymás szavába vágva. – Más volt itt. Olyan rend volt, tisztaság. Ez se így nézett ki – mutat a mellettünk álló, omladozó egykori konyha épületre Cziffra János, aki időközben csatlakozott hozzánk.



Az egykori konyha épülete

A konyha a rendszerváltáskor szűnt meg, azóta az épület kihasználatlan, az idő vasfoga súlyos nyomokat hagyott már rajta, ahogyan több házon is.

– Itt már két sor ház ledőlt, a harmadik megkezdte… A legszélső, az már réges-régen kibukott. Hiába pucolja az ember, egy évet nem bír ki – panaszolja Kanyok Józsefné.

Meghaltak az öregek

Több elnéptelenedő faluban jártunk már Hajdú-Bihar megyében, ahol még bolt sem volt. Ohaton azonban van bolt, sőt egy kiskocsma is üzemel. Vezetékes ivóvíz azonban nincs, a kocsmáros is főként palackozott vízzel dolgozik. Bár a legtöbb házba be van kötbe a víz, ipari minősítése miatt fogyasztásra nem alkalmas, így autóval szállítják az ivóvizet a településre.

S bár már csak ötvenen laknak itt, a közösség sem olyan már int régen, nem tartanak úgy össze.

– Körülbelül százötvenen laktak itt régen. Az öregek meghaltak, a fiatalok pedig elköltöztek – mondta Kanyok Józsefné.

Kota Istváné is elköltözne, de nincs hova, a másik asszony pedig a világ összes pénzéért sem hagyná ott Ohatot, hiszen egy nyugodt, csendes hely.

Minőségi munkahelyeket az ipari parkba

Ohat sorsával kapcsolatban megkerestük Egyek polgármesterét, dr. Miluczky Attilát, aki egy ipari park létesítésében látja a fejlődés lehetőségét, erre egy 550 millió forintos támogatást is nyertek.

– Teljesen érthető, hogy az emberek a minőségi munka után mennek. A kormányzat és az egész pályázati rendszer sajnos elsősorban a nagyvárosokban, illetve azok környezetében támogatja az újabbnál újabb minőségi munkahelyek létrehozását – mondta dr. Miluczky Attila. – Mi úgy próbálunk ezen fordítani, hogy az Egyek, Telekháza és Ohat közötti háromszög közepén megkísérelünk egy ipari parkot létrehozni, erre nyertünk is egy 550 millió forintos támogatást. Ha ebben az ipari parkban mi is tudunk minőségi munkahelyeket létrehozni, akkor van esély arra, hogy megmaradjon ez a település rész. Egyébként ez egy több évtizede zajló folyamat, s ha ez nyílegyenesen haladna tovább, akkor törvényszerű, hogy előbb-utóbb Ohat lakatlanná válik – tette hozzá a polgármester.

