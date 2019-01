Nyolc órán át rúgták a bőrt a Szent Bazilban

Szombaton került sor Major Olivér és Benczéné Szakál Ildikó testnevelők által szervezett 8 órás Szent Bazil Kupa kispályás focitornára az intézmény általános iskolájának tornacsarnokában.

A hagyománnyá vált tornát Szilágyi Gábor intézményvezető atya nyitotta meg, aki köszöntőjében a sport és a labdarúgás közösségépítő erejére, valamint a hit megtartó erejére hívta fel a figyelmet. A kezdő sípszó elhangzása után egymást követték az izgalmas mérkőzések. A kétszer 15 perces meccseken a dorogi és debreceni egyházi intézmények diákjai és volt tanulói mellett a helyi vállalkozók csapata is képviseltette magát. A helyosztók délután voltak.

A dobogó harmadik fokát a debreceni Érsekség csapat foglalhatta el. A torna legjobb csapata az Old Boys lett, ők a Címvédők gárdáját utasították maguk mögé Pásztor Richárd atya bombagóljának köszönhetően. A különdíjat és a legsportszerűbb csapat címet is az All Stars lányok alkotta gárda kapta, akik Székelyudvarhely alpolgármesterétől, Orbán Árpádtól és Hajdúdorog alpolgármesterétől, Kranyik Lászlótól vehették át megérdemelt jutalmakat. A nyolcórás „focifieszta” a szervező, Major Olivér szavaival zárult: Jövőre Veletek ugyanitt!

– Miska Andrea –

