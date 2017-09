Nyelvi labort alakítanak ki az adományból

Az iskolaigazgató elmondta, ezen felül a művész 50 pár tornacipőt és iskolatáskát adományozott az iskola első osztályosainak.

– A tanévnyitó és a koncert után minden diák és tanár egy lemezt is kapott a művésztől, majd az iskola is megkapta az adománylevelet. A fél millió forintból egy angol nyelvi labort alakítunk ki és szerelünk fel a megfelelő eszközökkel a hatékony nyelvtanulás érdekében. Mindemellett jellegében is szeretnénk, ha „angolságot” tükrözne a terem, így nem hiányozhat majd sem a brit zászló, sem a brit királyi családról készült képek – jelentette ki az igazgató.

HBN–BR

