Napló-kerekasztal: „mondjuk ki: nem javítunk, cserélünk”

Sokan panaszkodunk arra, hogy egy-egy nagy háztartási eszköz élettartama túl rövid. Míg egyeseknél még most romlott csak el a húsz évvel ezelőtti eljegyzéskor vásárolt hűtő, a mai gépeket 4-5 éven belül kénytelenek vagyunk cserélni. Úgy tűnik, ez az autók esetében sincsen másképp, talán tudatos dolog ez az autógyárak részéről is: minek foglalkoznánk a javíttatással, cseréljünk inkább! Az Ujhelyi-Autó Kft. tulajdonosa, kereskedelmi vezetője, ifj. Ujhelyi István arra lett figyelmes, hogy bár a sokáig alacsony szinten tartott munkadíjakat emelték, a relatív eladott szervizmunkaórák száma csökkent. Pedig sok márkát forgalmaznak, özönlenek be az autók, nőtt a szervizforgalom és az alkatrészforgalom is.

– Megfejtettük, mindez amiatt van, hogy javítás helyett csere történik – mondta a szakember a Napló kerekasztal-beszélgetésén –, amikor a komputer átvilágítja az autót, s meghatározza, melyik alkatrészblokkban van a hiba, legtöbbször a blokk cseréje mellett dönt vevő és szerelő, így kevesebb munkaórát adunk el – tette hozzá.

HBN

