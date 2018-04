Napi horoszkóp – 2018. április 24.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Munkahelyi vitái egy darabig még eltarthatnak, ma nem érdemes velük foglalkozni. Inkább koncentráljon szerelmi életére, az izgalmasabb – ma találkozhat egy rendkívül vonzó idegennel, ám bármekkora is a vonzalom, közös jövőt ne tervezzen vele…

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Azt hiszi, az fogyókúra, ha nem főz és hazamegy az édesanyjához ebédelni? Az igazi jellem abban rejlik, ha önmagunknak is tudunk nemet mondani! A párkapcsolata remekül működik, úgy tűnik, a mostani párja ön embere, de tudjon arról, hogy egy régi szerelme még vágyakozik ön iránt.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Közösen kezelt pénzügyei most nincsenek biztonságban, hajlamos lehet eltékozolni nagyanyja örökségét, és ne kérjen kölcsönt sem a mai napon! Legyen megfontoltabb! Unja a jelenlegi állapotot, de ne sürgesse az eseményeket, a változás minden bizonnyal hamarosan bekövetkezik.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Partnerével ma ismét összevesznek. Ön azt hiszi, társa hazudott, pedig csak nem kívánja elmondani a munkahelyén támadt konfliktusokat: rettenetesen unja már főnöke irányító és kiszámíthatatlan viselkedését. Tehát nem önök között van a gond, csak nyíltabb kommunikáció kellene.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Itt az ideje, hogy törődjön magával, étkezzen bőségesebben, jelentkezzen be a fodrászához. Szüleivel nagyon jó a kapcsolata, ma látogassa meg őket is, ha belefér a napirendjébe. Utazáshoz nem alkalmas a mai nap. Jogi kérdéseket is el kellene halasztani.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerelmi élete ma is nagyon élénk, szexuális étvágya csak fokozódik, ezt ön sem gondolta ugye? Barátaival jól kijön, szívesen megy társaságba, hívják is, egy régi kedves ismerőse nagyon szeretne a lelkét ma önnek kiönteni. Hallgassa meg, már csak azért is, mert ki tudja, mikor lehet szüksége még a későbbiekben rá.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Partnerével meg kell beszélni pénzügyeiket. Nem igazán tudnak ebben sem egyezségre jutni, pedig mindkettőjüknek van pénze, az együttműködés esik csak nehezükre… Barátai lesznek most a segítségére, rájuk jobban számíthat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Nap az ön hetedik sorsterületén áll, ez azt jelenti, hogy a partnere mindenben együttműködik és alkalmazkodik önhöz. Erre szükség is van, hiszen ön egy percre sem engedi ki kezéből a gyeplőt.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Anyagi helyzete foglalkoztatja most önt, keresi a lehetőséget arra, hogy végleg megoldja pénzügyi gondjait. Lehet, hogy megfázott vagy mandulagyulladása van, esetleg hangszalagjaival kapcsolatban jelentkezik a probléma, mindenesetre többet aggodalmaskodik emiatt, mint indokolt lenne.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma fordítsa egy kicsit befelé a figyelmét, lehangoltnak és a világtól elidegenedettnek érzi magát. A probléma abból adódhat, hogy nehezen vált és lehet nem aktuálisak már a nézetei. Rugalmasságra lenne szüksége, ez nem könnyű. Szerencse, hogy kedvese mindenben támogatja önt.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Testvéreivel vagy szomszédjaival sokat vitatkozik mostanában, ez még egy darabig eltarthat. Vizsgálja felül nézeteit, lehet, hogy nem mindenben önnek van igaza. Munkahelye az egyetlen hely, ahol igazán jól érzi magát, ezért sokat túlórázik, amivel elnyeri főnöke jóindulatát és fizetésemelés is várható.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Most az anyagiakra kell odafigyelnie, ami nehezére esik. Lehet lakásfelújításon töri a fejét, ez pedig ugyebár nagy költségekkel jár… Egy barátja segít megoldást találni.

