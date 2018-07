Még érez magában erőt a Loki középhátvédje

Érez még magában kedvet és erőt ahhoz, hogy továbbra is a pályán szolgálja a DVSC-t az 1980. augusztus 19-én született védő, Mészáros Norbert. A válogatott labdarúgó szerződése nyáron lejárt volna, de a piros-fehérek vezetősége és a futballista újabb egy esztendőben megállapodott. „Mészi” tizenhárom évvel ezelőtt igazolt Debrecenbe, azóta a cívisvárosiak színeiben 261 bajnokit játszott, ezzel a klub NB I-es szerepelési örökrangsorában most a 6. helyen áll.

Nem érzi öregnek magát

– Nagyon örültem, hogy meghosszabbítottuk a kontraktust, mert nem a visszavonulás foglalkoztat még, játszani szeretnék a DVSC-ben – nyilatkozta Mészáros a Naplónak. – Igaz, hogy az elmúlt szezonban már kevesebbet szerepeltem, de ezt elfogadtam és akkor segítem a Lokit, amikor szükség van rám. Úgy érzem, az esetek többségében lehetett rám számítani, az elkövetkezendő időben a célom, hogy ez továbbra is így maradjon. Érzek még magamban annyit, hogy becsülettel teljesítsek ott, ahol számítanak rám, egyáltalán nem érzem magam annyi idősnek, amennyi valójában vagyok – jelentette ki a labdarúgó, aki szerint nincs semmi más titka annak, hogy még mindig játszik, csupán a szüleitől örökölt genetika, és a kiegyensúlyozott családi háttér.

Sokat megélt már

Az tény, hogy a védő rutinnak nincs híján, ami véleménye szerint a pályán abban nyilvánul meg főként, hogy könnyebben helyezkedik, és nem esik pánikba, ha váratlan helyzetbe kerül. – Tény, sok mindent megéltem már a gyepen – mondta Mészáros Norbert.

A középhátvéd reméli, az elmúlt idényhez hasonlóan teljesít majd a csapat a most következőben is, vagy még egy kicsit jobban. – Azt mondom, ne legyen rosszabb, mint amilyen a múltkori volt! De jó lenne, ha a végén előbb végeznék, persze ehhez az ellenfeleknek is lesz néhány szava. Igyekszünk a legjobb tudásunk szerint felkészülni a szezonra, majd menet közben kiderül, miként sikerül ez – fogalmazott lapunknak a Debrecen futballistája.

TN

