Hatalmas sikerrel kezdett a DEAC

A Körmend csapata ellen kezdte meg a 2018/19-es szezont a DEAC férfi A-csoportos kosárlabdacsapata pénteken este, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. Hatalmas győzelemmel kezdtek a debreceniek, miután a nyitómérkőzésen 82–78-ra legyőzték a Körmendet.

Óriási érdeklődés övezte a meccset, a kezdetésre megteltek a lelátók. Henry Dugat szerezte a DEAC első pontját a szezonban, melyet egy 8–0-s körmendi rohanás követett. Három és fél perc telt el az első debreceni mezőnykosárig, Bognár Kristóf volt az „elkövető”. A negyed derekán mindkét csapat alacsony szerkezetre váltott, a hajdúságiak pedig Milos Boriszov kettesével utol is érték ellenfelüket, sőt a montenegrói büntetőivel a vezetést is átvették (10–8). A folytatásban is kitartott Berényi Sándor együttesének lendülete, Polyák László hárompontosával és Dugat büntetőjével már hat volt közte, jött is a körmendi időkérés. A negyed hajrájában Adam Ramstedt is megszerezte első pontjait egy kettő plusz egyes akcióval, így 23–16-os haza vezetéssel zárult az első 10 perc.

Fotó: Derencsényi István

A vasiak a második felvonást is egy 8–0-s futással kezdték, ezúttal Berényi Sándor hívta magához övéit (23–24). Hiába törte meg Boriszov hajdúsági kosárcsendet, a támadások továbbra is akadoztak, a vendégek átrohantak Bognár Kristófékon, Desonta Bradford triplájával pedig kétszámjegyűre növelték fórjukat (27–37). Velkey fújt ébresztőt két triplával a nagyszünethez közeledve, a DEAC hajrája nagyon nem tetszett Antonis Constantidesnek, aki ezt tudomására is hozta a játékvezetőknek. A „jutalma” két technikai hiba lett, így a második félidőre már nem térhetett vissza a kispadra.

Bekeményítettek

Boriszov értékesítette is a két megítélt büntetőt, így döntetlenről indult a második félidő, sőt a bedobó pontjaival hosszú idő után újra a cívisvárosiaknál volt az előny. Mindkét fél bekeményített védekezésben, így a döntetlen közeli eredmény állandósult.

Fotó: Derencsényi István

A záró felvonásban sem változott a játék képe, mindkét fél nagyszerűen védte a büntetőterületet, a távoli dobások pedig váltakozó sikerrel ültek. Debreceni időkérés után előbb Manigat, majd Boriszov talált be távolról, Amigo zsákolása után már a segédedző Hristovski Bojan hívta magához csapatát. Három perccel a vége előtt Price vezetésével újra zárkóztak a piros-feketék (71–70). A hajrában Boriszov vezérletével újra meglépett a vendéglátó (77–70). Az utolsó másfél percben már az idővel is okosan játszottak a hazaiak, és a higgadt büntetőzésnek köszönhetően négypontos győzelmet arattak.

DEAC – EGIS KÖRMEND 82-78 (23–16, 15–24, 19–13, 25–25)

Debrecen, 900 néző. V: Tőzser, Molnár, Vida

DEAC: Dugat 7, Manigat 11/3, BORISZOV 28/9, Bognár 4, Amigo 6 Csere: POLYÁK 8/3, Omenaka 6, Ramstedt 3, VELKEY 9/9. Edző: Berényi Sándor

KÖRMEND: MCNEAILL Jr. 11, PRICE 23/12, Bradford 7/6, Hammonds 4, Bergstedt 11. Csere: FERENCZ 13/6, Németh Á.3/3, Csorvási 6, Lajsz. Edző: Antonis Constantinodes

Az eredmény alakulása: 4.perc: 1–8. 6.p.:10–10. 8.p.:15–10. 13.p.: 23– 24. 17.p.: 27– 37. 20.p.: 38– 40. 22.p.: 46– 45. 28.p.: 50– 50. 32.p.: 61– 57. 36.p.: 71– 65. 38.p.: 77– 70.

Kipontozódott: Ferencz (40.p.), Csorvási (40.p.)

