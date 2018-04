Győzelemmel indult az új idény a Gladiátoroknak

Az út a fővárosba nem volt zökkenőmentes a cívisvárosiaknak, de a csapadékos időjárás sem könnyítette meg a dolgát egyik csapatnak sem. Az első negyed elején a Gladiátorok majdnem hátrányba kerültek. A hazaiak közel álltak a pontszerzéshez, miután egy elejtett labdát összeszedtek. Ám a Gladiátorok védelme jól bírta a nyomást, hátrébb utasította a Kolomposokat, akiknek a mezőnygól kísérlete sikertelen volt. A Gladiators viszont nem hibázott a következő támadásnál: a visszatérő Molnár Gábor remek labdát osztott ki az U17-es bajnok elkapónak, Boruzs Kevinnek, aki 60 yardot futott az end zone-ig társai segítségével (6-0). A második játékrészben egyenlített a hazai gárda egy elkapott touchdownnal, de az arany-feketéknek erre is volt válasza. A Molnár-Boruzs duó ezúttal egy 40 yardos hatpontost hozott össze. Szabó Lajos pedig az extrát is értékesítette: 13-6. A félidő végén még Sőrés Gergő leszedte a levegőből az ellenfél irányítójának passzát, de ebből újabb pontszerzés nem volt.

Fotó: Debrecen Gladiators

A második félidőben az eső nem hagyott alább, és így sokkal nehezebb volt előrehaladni a pályán. Dominált a futójáték, amely túl sok sikerrel nem járt, hiszen a védelmek nagyon jól felkészültek az ilyen offenzívákra. Az utolsó negyedben azonban újabb vendégpontok születtek, Szabó Lajos mezőnygóljával növelte előnyét a Gladiators. A végén a Cowbells próbált nagyobb nyomást helyezni az arany-feketék védelmére, azonban a Gladiátorok új nigériai védője, Osemudiamen Uduoise is lelopta a levegőből az irányító passzát. Ezzel pedig eldőlt a találkozó, 16-6-ra győzött idénynyitó idegenbeli találkozóján a cívisvárosi együttes.

A támadósor a kevés szerzett pont ellenére remekelt, a visszatérő Molnár Gábor játéktudása rengeteget lendített a csapaton, valamint Roják Richárd sok fontos yarddal segítette az előrehaladást a pályán. Emellett a felnőttek között debütáló Boruzs Kevin megmutatta, hogy helye van az idősebb korosztályban. A védelem is kiválóan szerepelt: két interceptiont jegyzett, valamint Nagy Levente és Gyarmati Ottó egy-egy alkalommal sackelte az irányítót, mellettük pedig Kis Lóránt igazi vezéregyéniségként emelkedett ki a mezőnyből.

Fotó: Debrecen Gladiators

„Egy kicsit kellemetlen volt, hogy 1 óra 20 percet álltunk az autópályán egy baleset miatt, illetve hogy az időjárás sem volt túl kegyes hozzánk a meccs alatt, de szerencsére ez nem volt olyan nagy befolyásoló tényező” – mondta Szűcs Botond vezetőedző. – „A második félidőben a passzjátékunkat teljesen el kellett felejtenünk, de akkor már vezettünk. A defense hozta a szokásosnak mondható jó formát. Nagyon stabilak voltak a védők, mindig mentek a labdára. Most debütált az új offense, amely működött. Volt néhány elejtett passz és félreértés, de rendben volt minden. A tavalyi szezont figyelembe véve, ez a győzelem most sokakat rendbe rakott fejben. Minden egyes mérkőzés most egy lépés afelé, hogy újra sikeres csapat legyünk.”

A Gladiators-t legközelebb Debrecenben láthatják majd a szurkolók, április 29-én a Budapest Titans látogat a cívisvárosba.

