Gyerekszületés után karrier? Lehet!

Az iskolának vége, a nagyszülők kapacitása túl az elvárhatón, az összes szóba jöhető tábor beütemezve, így a szokásosnál még égetőbb kérdéssé válik: ki, hogyan és mennyi időt tölt a gyerekekkel? A dolgozó anya fejében ilyenkor ezer kérdés merül fel, a heti logisztikai káosz mellett teljes a tanácstalanság: napi 8-10 óra munka mellett, hogy jut majd időm anyaként is helytállni?

Minden perc számít

Kevés a 24 óra, főleg, ha mások osztják be az egyharmadát. Elmosogatni a vacsorát, elkészíteni a reggelit, bepakolni az ebédet. Ki- és nem összemosni a fehér ruhákat és farmereket, bepakolni a fürdőnadrágot és a karúszót, és nem elfelejteni naptejet is venni. A postán reggel 9 előtt és délután 4 óra után óriási a sor, az ügyintézés ezekben az időpontokban lehetetlennek tűnik. Az ebédszünet – főleg ha ennék is valamit – nem elég mindenre. – Ilyenkor nyáron úgy osztom be az időmet, hogy a telefonokat és a szervezési feladatokat el tudjam intézni itthonról, amíg a kislányaim legóznak, vagy éppen rajzolnak valamit. Együtt ebédelünk, aztán délután átmennek barátnőzni egy kicsit, és este újra együtt vagyunk. – meséli Léman Mónika, az OTP Ingatlanpont vezető értékesítési tanácsadója. – A családom nagyon fontos számomra, de a munkámat is elkötelezetten és szenvedéllyel végzem: nem ismerek lehetetlent, inspirálnak a kihívások és nem állok meg, amíg meg nem találom a legjobb megoldásokat. Imádom ezt csinálni, és nem is kell feladnom. Szerencsés vagyok, hiszen nálunk az egész szervezés kérdése. – tette hozzá. Fenti téma persze nem csak nyáron aktuális. Sokan szeretnék önmaguknak és környezetüknek is megmutatni: képesek rá, hogy megteremtsék a kiegyensúlyozott viszonyt a sikeres karrier és család között. Pályakezdőként azonban sokszor a szervezeti hierarchia aljába csöppenve, a sok belefektetett munka ellenére kilátástalannak és nehézkesnek tűnik az előrelépés. Főleg, ha közbeszól a családtervezés és az azzal járó kétségek. Ilyenkor sokan felteszik maguknak a kérdéseket: mi lesz a céljaimmal ha kiesek a munkából, miként tölthetek minőségi időt a gyermekeimmel, a gyermekvállalás oltárán áldozzam fel esetleges előrelépési lehetőségeimet?

Veszélyben a karrier?

A Központi Statisztikai Hivatal 2015. évi kutatása szerint a magyar nők háromnegyede úgy gondolja: óvodás koráig a gyermeknek az a legjobb, ha az anyukája közelében van. Ám a diplomás nők tartanak attól, hogy karrierjük és szakmai fejlődésük veszélybe kerül a hosszú távollét miatt.

– Alig vártam, hogy újra belevessem magam a munkába, a kollégáim is nagyon várták, hogy visszatérjek. Fiatalon kezdtem, de sok munkával gyorsan, rengeteget fejlődtem, éreztem, hogy közel az előléptetés a gyermekeim születése előtt. Mindemellett nem szerettem volna lemaradni az első szavakról, lépésekről, ott akartam lenni minden fontos pillanatban, úgy, hogy közben ne haladjon el mellettem a karrierem. Szerencsére ingatlanközvetítőként mindenki elégedettségére tudom úgy szervezni a napjaim, hogy sem a családom, sem az ügyfeleim, kollégáim ne szenvedjenek hiányt.

Így össze tudom egyeztetni az anyaságot és a munkát és egyformán büszke lehetek a lányaimra és nemrég kapott vezetői kinevezésemre.- számolt be élményeiről az egyik iroda vezető értékesítési tanácsadó munkatársa.

