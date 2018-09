Folytatódott az egyeztetés az ápolási díj ügyében

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint üdvözölték, hogy körvonalazódik az ápolási díj ügyének tényleges megoldására törekvő komplex kormányzati intézkedés, de szeretnék, ha a megbeszéléseken a Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnökség is részt venne.

Az érdekképviseletek egyetértettek abban, hogy az ápolási díjban részesülők jogviszonyát munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyként kell rendezni. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke a közlés szerint azt mondta, szóba kerültek a meglévő pénzbeli ellátások, és egyeztettek arról is, hogy a megváltozott munkaképességű embereknek járó ellátások vonatkozásában az ápolási díj folyósításának időszaka számítson bele a biztosítási időbe, ahogy a nők kedvezményes nyugdíjába is szeretnék, ha beszámítana az ápolási díj teljes időtartama. Jelezte: felvetődött a gyermekek után járó ellátások, így a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj ápolási díjjal összefüggő szabályozásának igénye is.

A MEOSZ tájékoztatása szerint az Emmi képviselői azt mondták, a kormány nyitott ezekben a kérdésekben, ezek megoldása a rövid távú terveik között szerepel.

Az érdekvédelem bízik ápolási díj ügyének mielőbbi rendezésében, mivel – mint írták – valódi megoldására törekvő konstruktív egyeztetések zajlanak, amelyek során az érintett tárcák képviselői a korábbi kereteket átlépve előre mutatóan gondolkodnak a probléma megoldásán.

