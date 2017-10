Megtréfálnák a Paksot a debreceni kosarasok

A debreceni kosárünnep nem párosult győzelemmel a múlt héten: a DEAC első NB I-es meccsét 78–66-ra vesztette el a Naturtex-SZTE-Szedeák ellen. Berényi Sándor tanítványai a bombaerős Atomerőmű SE ellen próbálkozhatnak meg a javítással, a két alakulat szombaton 17 órától feszül egymásnak az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.

Nem éltek a sansszal

– Annak ellenére, hogy betegségek és sérülések nehezítették a dolgunkat, becsülettel helyt álltunk a szegediekkel vívott mérkőzésen – szögezte le a Hajdú-bihari Naplónak Molnár András. – Bognár Kristóf, valamint Farkas Attila hiányát természetesen megéreztük a palánk alatt, ha ők játszanak, más lett volna a meccs képe. Sajnos nem tudtunk elegendő lepattanót szerezni, így elmaradtak a gyors támadások. Emellett a büntetőket, illetve a triplákat sem dobtuk jó százalékban. Huszonöt percig szoros küzdelem zajlott a pályán, kicsit higgadtabb játékkal győzhettünk is volna. Nagy lehetőséget szalasztottunk el – mutatott rá a 34 esztendős csapatkapitány, aki ezer szállal kötődik a Szegedhez. Ezzel kapcsolatban elárulta, ő és a Csongrád megyeiektől érkező bolgár légiós, Ivan Lilov is motiváltan várta az ütközetet, nem dolgozott bennük feszültség. Sikerben reménykedett, úgy érzi, ennek érdekében ő és társai is minden tőlük telhetőt megtettek.

Számolni kell velük

A hajdúságiak hétvégi vetélytársa a nyitó fordulóban a tavalyi bajnoki döntőben az Alba Fehérvárral szemben elvérző szombathelyi Falcót iskolajátékkal múlta felül (84–68). Az Európa-bajnokságon remek teljesítményt nyújtó magyar válogatottban a Tolna megyei alakulatot Ruják András és Eilingsfeld János képviselte.

– Az Atomerőmű az egyik meglepetéscsapata lehet ennek a szezonnak pozitív értelemben. A legutóbbi idényük nem úgy sikerült, ahogy azt eltervezték. A nyáron erős együttest raktak össze, kiváló légiósokat szerződtettek a masszív magyar mag mellé. Láttuk a paksiak idei első bajnokiját, ami alátámasztotta, nem lesz könnyű dolgunk, de igyekszünk borítani a papírformát. A bajnokság mezőnye rendkívül kiegyenlített, egy összecsapáson bárki megverhet bárkit. Nem nyomja teher a vállunkat, ebből igyekszünk előnyt kovácsolni.

Ha kijavítjuk a Szeged ellen vétett hibáinkat, nem tartom elképzelhetetlennek a meglepetést. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a diadal érdekében!”

– fogalmazott bizakodóan Molnár András, aki hozzátette, a cívisvárosi szakmai stáb továbbra sem számíthat a bokájával bajlódó Bognár Kristófra, illetve a derekát fájlaló Farkas Attilára.

HBN-BÁ

Nem sikerült jól a DEAC nyitómérkőzése Debrecen - Berényi Sándor szerint a Szegeddel vívott meccset döntően befolyásolta két játékosának sérülése. A DEAC a Szegedet látta vendégül története első NB I-es mérkőzésén. Az Oláh Gábor utcai sportcsarnok lelátói megteltek péntek este, így kiváló hangulatban csapott össze a két csapat. Sokái... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA